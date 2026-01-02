Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

6大利好因素帶動樓市 美聯：去年110個屋苑樓價上升

樓市動向
更新時間：10:52 2026-01-02 HKT
發佈時間：10:52 2026-01-02 HKT

去年樓市受惠減息、股市造好帶來的財富效應、經濟增長、政策利好、租金上升及庫存量減少6大利好因素，樓市交投向好，樓價觸底回升，「美聯樓價指數」143個成分屋苑，去年有110個樓價上升，比例約達76.9%，其中35個平均呎價錄1成或以上升幅。

35個平均呎價升逾1成

美聯分析師岑頌謙表示，若以143個成分屋苑計算，九龍區屋苑表現最好，區內45個屋苑中，去年共有40個平均呎價上升，佔比約88.9%；新界區73個屋苑中，57個呎價錄得升幅，佔比亦高達78.1%；港島區25個屋苑中，仍有13個屋苑樓價錄得升幅，佔比約52%。

他又稱，去年樓價重拾升勢，不少屋苑錄得顯著升幅，143個成分屋苑中，35個平均呎價錄1成或以上升幅，當中九龍區屋苑佔比最多，45個屋苑中有14個升幅達1成或以上，其中南昌站匯璽升近2成，九龍站擎天半島與荔枝角曼克頓山分別升約18.1%及約16.4%。

港島區25個屋苑中，6個平均呎價升幅達1成或以上，其中鴨脷洲海怡半島、西灣河嘉亨灣及灣仔囍滙，平均呎價均按年上升逾16%。而新界區方面，73個屋苑當中，15個錄1成或以上升幅，當中沙田河畔花園按年升逾2成，荃灣爵悅庭按年亦升逾17%。

料延續去年優勢

另外，岑頌謙又說，預期今年樓市將會延續去年優勢，樓價將進一步攀升，相信會將有更多屋苑樓價上升。

