房策刺激購買力 連環減息效應帶動 樓市洗3年頹勢 業界看好2026再彈升｜2025年回顧

今年政府推出多項利好樓市措施，刺激購買力加快釋放，本港銀行9月跟隨美國重啟減息，進一步帶動樓市氣氛。差估署私宅樓價指數6月起連月回升，9月報293.1點，超越去年底指數，令今年樓價倒升逾1.5%，一洗長達3年的下跌頹風。土地註冊處首11個月錄逾7.1萬宗買賣登記，打破去年全年成績外，更創2021年後近4年按年新高，新盤更強橫，錄逾2萬宗成交，創一手新例後按年新高水平。

政府於今年2月《財政預算案》中，將100元印花稅適用樓價範圍，由300萬擴大至400萬後，迎來今年首個利好樓市措施，樓市氣氛隨即升溫，一、二手交投顯著增加，情況亦持續多月。政府今年提前於9月中公布《施政報告》，將投資移民購買住宅的成交價門檻，由5000萬降低至3000萬，雖然計算入總投資額仍維持1000萬，但非住宅物業納入計算總額則由1000萬調升至1500萬，再為樓市添動力，措施進一步提振樓市氣氛。

6月起升勢持續 連升5個月

政府推出的措施顯著推動樓市交投，同時帶動樓價重拾升軌，差估署樓價指數進一步反映市況，年初樓價指數跌勢未止，4月初雖然初嘗反彈，直至6月起升勢持續至今，連升5個月，9月樓價指數報293.1點，超越去年12月289.2，令全年樓價倒升1.52%，10月樓價指數再度攀升至294.3，令今年首10個月，樓價升幅增至1.76%，一洗自2021年後連跌3年的頹勢。

息口走勢亦是帶動樓市向好的其中主要因素，上半年美國聯儲局多次議息均維持利率不變，但4月資金顯著流入本港，令拆息回落，更一度跌至1厘以下，成為政府樓市措施以外的利好因素，推動整體交投。

美國今年9月重啟減息，本地銀行隨即跟隨，兩度合共減息0.25厘後，最優惠利率重返加息周期前水平。

美國重啟減息 本地銀行跟隨

美國今年9月重啟減息步伐，率先調低息率0.25厘，本地銀行隨即跟隨，下調最優惠利率0.125厘，11月本地銀行再度跟隨美國下調最優惠利率0.125厘，兩度合共減息0.25厘後，最優惠利率重返加息周期前水平，供樓負擔進一步減少。

今年住宅租金走勢更凌厲，差估署租金指數連升10個月，今年9月升至200.2點，打破2019年8月200.1點的高位，創歷史新高水平，在供樓負擔下降，租金持續上升，令「供平過租」情況更為顯著，吸引用家入市，同時亦令投資客相繼出動購貨。

供平過租吸引用家入市

土地註冊處今年首兩個月每月只有4000多宗買賣登記，政府利好樓市措施及減息兩項利好樓市因素推動下，交投顯著回升，每月登記數字增至6000至7000宗，今年首11個月的註冊量已升至逾7.1萬宗，較去年全年約6.8萬宗，增加約5.4%。

儘管樓市向好，但因市場仍有大批新盤貨尾庫存，發展商以低價策略推售新盤，造就新盤持續主導大市，全新項目推售均取得理想銷情，情況在年初時並不顯著，1月份交投維持在1000宗以下低水平，3月因政府新政策推動，交投大升至2400宗，為今年以來按月新高，4月受到中美關稅戰影響，交投稍回落，但仍在千宗以上，5月因拆息回落，交投急彈升，隨後每月新盤成交均在1500宗以上，並連續11個月穩企千宗水平以上，新盤交投11月已升至1.87萬，打破2019年全年1.85萬，創一手新例後按年新高水平，全年成交更突破逾2萬伙。

有業界人士預期明年，樓市勢頭將持續向好，樓價2026年可望升逾10%。

今年樓市表現理想，業界展望明年樓市料更勝一籌，中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，政府政策及減息等利好因素推動下，今年一手及二手交投明顯增加，樓價重拾升軌，顯示樓價已觸底回升，更扭轉過去3年的頹勢，料今年全年樓價將有5%的升幅。展望2026年，陳永傑預期，在多項利好消息推動下，各項數據有望顯著回升，成交量將大幅躍升30%，全年樓價有望再錄得升幅，與2021年8月份的樓價高位將進一步收窄。

業界料樓價逾10%增長

美聯集團行政總裁（住宅）馬泰陽指出，今年政府推出印花稅措施，有效提振細價樓市場，帶動新盤銷售，連環減息效應更有助樓市投資氣氛，令今年樓市出現價量齊升的局面。展望明年，樓市勢頭將持續向好，多項因素推動樓價可望有逾10%增長，全年新盤交投將增加5%至2.1萬宗，再創新高；二手交投亦有望增至5萬宗水平，創近5年新高。

