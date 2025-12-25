黃金海灣．意嵐3房戶每呎逾1.3萬沽
更新時間：12:33 2025-12-25 HKT
發佈時間：12:33 2025-12-25 HKT
發佈時間：12:33 2025-12-25 HKT
旭日國際發展的屯門青山灣段大型臨海新盤黃金海灣系列持續受追捧，項目第1期黃金海灣．意嵐昨日再添成交，售出1伙高層3房單位，呎價逾1.3萬。
昨日售出單位為黃金海灣．意嵐的3座21樓A室，面積653方呎，屬於3房1套連梗廚戶型，成交價851.9萬，呎價約13046元。項目近日成交不斷，連同項目第1期黃金海灣．珀岸，本月至今暫售出20伙，成交價介乎528.8萬至1330.9萬，合共套現逾1.38億。
位於青山公路青山灣段18號的黃金海灣分兩期發展，合共提供1323伙，項目坐擁得天獨厚地理優勢，步行約2分多鐘直達黃金泳灘，近9成單位飽覽青山灣海景。地理位置方面，該盤位處港深兩地核心，無縫穿梭粵港澳大灣區經濟據點。
