屋苑頻錄投資客連租約承接 租金回報率介乎3.22厘至4.38厘

住宅租金維持高位，大型屋苑如奧運站維港灣、小西灣藍灣半島及屯門時代廣場等，甚至單幢樓如九龍灣偉景樓及上環啟發大廈等，連環錄投資客連租約購入單位收租，租金回報率介乎3.22厘至4.38厘。

維港灣826萬成交

港置分行高級區域董事黃慶龍表示，奧運站維港灣6座中層F室，面積約457方呎，屬2房間隔，單位以840萬連租約放盤約兩個星期，獲外區長線投資客洽購，議價13.2萬之後，最終以826.8萬成交，呎價約18092元，屬市價水平，按單位現時每月租金約2.22萬，租金回報率逾3.22厘。

美聯分行高級營業經理黃志佳表示，小西灣藍灣半島3座中層E室，面積約436方呎，屬2房戶型，單位近期開價約700萬連租約放售，議價後以680萬成交，呎價約15596元，屬市價水平。據了解，買家購入單位後會先保留作收租用途，租約期滿後才決定是否自用，若按單位現時每月租金約1.95萬計算，租金回報率約3.4厘。

時代廣場每呎1.17萬

祥益區域董事袁思賢表示，屯門時代廣場B座低層6室，面積314方呎，2房間隔，最新獲區內投資客斥資368萬連租約承接，呎價約11720元，屬市價水平，買家只需繳付100元印花稅。袁氏又說，單位現時每月租約1.1萬，按上述成交價計算，租金回報率約3.6厘。

美聯分行營業經理陳偉健表示，葵涌芊紅居2座中層B室，面積424方呎，2房間隔。據了解，單位今年7月於自由市場開價約550萬連租約放售，有區內投資客見屋苑呎租持續破頂，議價後以536.8萬承接，呎價約12660元，屬市價水平。按單位現時每月租金1.75萬計算，租金回報率逾3.9厘。

除大型屋苑之外，高回報單幢樓同屬投資客目標。港置高級區域董事陳子麟表示，九龍灣偉景樓高層M室，面積約392方呎，屬2房間隔，單位原開價400萬放售，放盤約一年後獲同區投資客洽購，經議價後輕微減價2萬，最終以398萬成交，呎價約 10153元，屬市價水平。據了解，單位現時已交吉，若按市值租金每月1.3萬計算，租金回報率逾3.9厘。

利嘉閣分行經理盧聖鋒表示，上環啟發大廈中層C室，面積約380方呎，採1房間隔，單位原以488萬連租約放售，議價後獲外區投資客以460萬合理價承接，呎價約12105元。據了解，現時單位每月租金約1.68萬。按上述成交價計算，租金回報率達4.38厘。