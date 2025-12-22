Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中環業豐2單位作價998萬 香港寧波同鄉會承接 平均呎價逾1萬

樓市動向
更新時間：11:55 2025-12-22 HKT
發佈時間：11:55 2025-12-22 HKT

核心區商廈交投持續，買家趁市況低迷吸納，香港寧波同鄉會連購中環業豐大廈2個單位，平均呎價逾1萬，涉資合共逾998萬。

平均呎價10861元

中環德己立街2至18號業豐大廈8樓B室，建築面積約517方呎，以561.5萬易手，平均呎價10861元，買家為香港寧波同鄉會。原業主於1995年6月以160萬購入8樓B室，持貨30年帳面獲利401.5萬，物業升值2.5倍。

另一個單位為8樓H室，建築面積400餘呎，以436.6萬易手，買家同為香港寧波同鄉會。原業主於1995年9月以180萬購入，持貨30年帳面獲利256.6萬，物業升值1.42倍。

香港寧波同鄉會購入上述2單位，涉資合共998萬，該廈現時於該廈4樓設有會所，業內人士預期，該會購入上述2個單位，或作為自用。

業豐大廈樓高11層，坐落於德己立街和威靈頓街交界，距港鐵中環站D2出口僅5分鐘步程，大樓共9層辦公樓層 （1至9樓）及2層零售 （B及G樓），適合半零售用途。商廈市值呎租逾40元，主要租戶為美容、醫療、律師事務所、貿易行業。

