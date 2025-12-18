將軍澳車位天價7300元放租 貴同區6成 代理：全場唯一放盤

在香港生活，車位長期緊張是常識，月租亦因供求問題而上升。近日一則將軍澳日出康城車位放租帖文引發熱議，原因是該車位以每月7300元招租，遠高於區內其他私人屋苑車位月租。

據《將軍澳區車主群》帖文，該獨立車位位於將軍澳日出康城9期MARINI，將於12月底交吉，發文者更以「手快有手慢無」作招徠。《星島頭條》記者聯絡負責的代理，對方確認業主的租金開價為每月7300元，目前車位尚未租出。其後記者問及同一個車場是否有較平的車位放租時，代理稱僅有一個車位。記者翻查其他帖文，同一屋苑的一個大單邊車位曾於今年7月以每月7000元放租。

驚呼「幾時將軍澳變成超級富人區？」

帖文發布後，不少人對車位以如此高價放租大感愕然，留言稱「7300? 係唔係打錯？真係有人租？」、「7千幾？好似貴咗喎」更有人諷刺道「7300我攞嚟坐的士唔好！點解要你個位」、「幾時將軍澳變成超級富人區？」有人回應「原本仲以為自己唔知市價，見到大家啲comment先放心晒。」另有意見指，以這個租金水平已足夠租住單位，「7300我租單位啦」、「新界租到300呎村屋了」。

然而，有人認為該開價尚算合理，並將日出康城與港島指標屋苑「太古城」比較，指出「LP康城係被喻為太古城2.0，7300算平，過兩年大升市，車位可能租金要$10500/月左右。」不過，此說法引來不少反駁，有人指太古城配套較佳，且港島區風水更勝一籌，亦有人質疑「有咩分析支持到兩年後10500蚊一個月呢個推論？」，另有人指出，現時太古城車位月租僅約3500元至4000元。

根據代理網站資料，現時將軍澳區內其他私人屋苑如天晉、The Parkside、帝景灣等，車位月租普遍介乎4300至5500元之間，與上述車位7300元水平有明顯差距。

即睇將軍澳12大屋苑月租車位租金

將軍澳市中心屋苑停車場及月租租金

屋苑：天晉

地址：唐賢街9號

月租租金：約4500元

屋苑：寶盈花園

地址：唐俊街11號

月租租金：約3600元

屋苑：嘉悅

地址：至善街9號

月租租金：約4300元

屋苑：Capri

地址：唐賢街33號

月租租金：約4300元

屋苑：Savannah

地址：至善街3號

月租租金：約4,500元

屋苑：Monterey

地址：唐俊街23號

月租租金：約4800元

屋苑：海翩滙

地址：唐俊街21號

月租租金：約5500元

屋苑：君傲灣

地址：唐俊街9號

月租租金：約4600元

屋苑：The Parkside

地址：唐俊街18號

月租租金：約4900元

屋苑：將軍澳廣場

地址：唐德街1號

月租租金：約4600元

屋苑：藍塘傲

地址：唐賢街29號

月租租金：約4800元

屋苑：將軍澳中心

地址：唐德街9號

月租租金：約3800元

早年有投資車位的資深投資者林一鳴表示，如投資車位最好選擇大型屋苑車位，因住在大型屋苑的住戶特性大多為中產家庭，大約30多歲至40多歲，不論是接送小朋友上學或是老人家出入都最需要用車；住戶與車位比例最理想為6比1，即6個住戶爭1個車位，不愁無租客。

即睇投資車位3大貼士：

他指，將軍澳日出康城、沙田第一城及啟德等地區不乏大型屋苑，人口密度高，車位相對比例較少，符合投資要求。相反，半山區車位為1比1，「好難炒得起」，另外深井青龍頭豪景花園車位十分充足，有很多車位根本就租不出去，早幾年一個車位炒到60﹑70萬元，現在已大跌逾4成至40多萬元。