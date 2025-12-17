Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

拍賣場競投「筍盤」 銀主盤連沽14伙 何文田匯景大廈中層戶1175萬拍出

樓市動向
更新時間：10:00 2025-12-17 HKT
發佈時間：10:00 2025-12-17 HKT

臨近年底，買家入市速度加快，隨着一手新盤銷售有所放緩，不少用家及投資者湧入拍賣場競投「筍盤」。昨日拍賣場即場拍出14個銀主盤，最為矚目屬何文田匯景大廈中層戶，獲搶高145萬或14%，以1175萬拍出。

匯景大廈成交價1175萬

何文田匯景大廈。
何文田匯景大廈。

環亞拍賣行昨舉行該行今年最後一場拍賣會，合共推出67項物業拍賣，吸引約150至160人出席搶盤，並即場拍出14個銀主盤。其中成交金額最高物業為何文田匯景大廈中層A室，面積1163方呎，銀主開拍價1030萬，獲搶高145萬或14%，以1175萬連同1個車位拍出，呎價10103元。

其餘物業包括鰂魚涌南豐新邨1座中層D室，面積516方呎，開拍價490萬，獲4至5組客搶高90萬或18%，以580萬拍出，較銀行估價的627萬低47萬或7%，呎價11240元。若以原業主於2022年的770萬購入價計，單位3年間帳面蒸發190萬或約25%。

新峰花園516萬拍出

大埔新峰花園御峰豪園26座低層D室，面積800方呎，開拍價455萬，最終獲搶高至516萬拍出，較銀行估價的664萬低148萬或22%，呎價6450元。若以原業主於2010年的338萬購入價計，單位15年內升值178萬或約53%。

屯門華都花園2座中層H室，面積414方呎，開拍價297萬，最終以362萬拍出，較銀行估價的351萬高11萬3%，呎價約8744元。若以原業主於2023年的460萬購入價計，單位2年間帳面蝕讓98萬或21%。

沙田穗禾苑A座高層1室，面積473方呎，開拍價315萬，最終以350萬拍出，較銀行估價的386萬低36萬或9%，呎價約7400元。

馬鞍山錦英苑E座高層8室，面積401方呎，開拍價294.03萬，最後以327萬拍出，較銀行估價的432萬低105萬或24%，呎價約8155元。

北角文瀾樓低層A室，面積398方呎，附連152方呎平台，開拍價270萬，最終獲搶高50萬或約19%，以320萬拍出，呎價8040元。

屯門OMA by the Sea 2座中層B8室，面積352方呎，開拍價270萬，最終以315萬拍出，呎價約8949元。若以原業主於2020年的470.2萬購入價計，單位5年間帳面蒸發155.2萬或33%。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

