巨額商廈交投升溫 業界指甲廈價格暴跌7成 造就吸納時機

商廈市況逐步好轉，今年市場暫錄6宗造價10億或以上商廈成交，總涉資逾211億，買家為中資或本地用家為主，當中更有4宗確認由用家承接，業界認為，寫字樓價格由高位暴跌50%至70%，現時不失入市時機，料大手買賣陸續有來。

4幢獲用家承接 共約157億

今年市場暫錄的大手商廈，有4宗確認由用家承接，包括港島壹號中心作價72億，中環交易廣場一期63億，灣仔中國華融大廈全幢11.6億，中環尚至醫療大樓全幢逾10億，總金額156.6億。

近期，豐樹泛亞公布，與獨立第三方簽訂買賣協議，出售又一城商業大樓，涉資19.6億，相當於今年11月底估值金額，預計明年2月完成交易。

豐樹泛亞沽售九龍塘又一城商業大樓，涉資19.6億。

該商廈樓高4層，以租用面積接近22.9萬方呎計算，平均呎價約8558元。根據豐樹泛亞透露，該商廈共有7個租客，今年9月底的出租率為94.2%。市場盛傳該商廈由「鄰居」城市大學承接，城大接受本報查詢時則表示「城大對事件沒有回應」。

除前述又一城的交易，今年寫字樓交易金額皆十分巨大，置地公司率先在今年4月售出中環交易廣場一期42至50樓寫字樓連平台部分舖位，買家為港交所，物業作為自用，作價63億。

相關文章：九龍塘又一城商廈料19.6億易手 豐樹產業已選買家 城大：對事件沒有回應

中國建設銀行大廈一半權益由京東以35億承接。

港島壹號中心72億矚目

同系內文華東方的銅鑼灣全新商廈港島壹號中心，10月獲中資阿里巴巴和螞蟻集團購入13層樓面等，作價72億，作為在港的大本營。京東上周三確認購入中環中國建設銀行大廈一半權益。還有，中環皇后大道中122至126號尚至醫療大樓全幢今年8月以逾10億元易主，由中資券商東吳證券（香港）購入自用。

阿里巴巴和螞蟻集團購港島壹號中心13層樓面，作價72億，市場矚目。

相關文章：中資50億洽港島壹號中心半幢 涉約20萬呎寫字樓及商場 每呎2.5萬

相關文章：中資加速投資香港 京東近35億購中環商廈業權 集團︰始終看好在香港發展

價格暴跌 造就吸納時機

美聯商業首席營業董事麥世強表示，寫字樓價格累積跌幅顯著，幅度50%甚至更高，對用家來說，是難得機會吸納作為長綫自用，預期大手交易陸續有來。

他續說，由於市況不濟，政府暫緩商廈土地供應，隨着經濟復甦，寫字樓庫存逐步減少，租金有機會止跌回升，相信最壞時間已成過去。

英皇國際以11.6億向華僑銀行出售位於灣仔中國華融大廈，華僑銀行香港企業銀行及金融機構高級董事總經理韋耀早前指，集團去年已在中環、灣仔、銅鑼灣一帶尋找合適物業，是次購入物業基本上將為自用，又指香港為該行雙樞紐之一，會繼續投資在港設施支持業務，交易亦反映集團對香港的信心。