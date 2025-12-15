Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

核心區舖空置率6.6% 中環租賃表現亮眼 空置率回落至4.3%水平

樓市動向
更新時間：12:33 2025-12-15 HKT
發佈時間：12:33 2025-12-15 HKT

受惠於訪港旅客數字持續增長，加上本地消費氣氛越趨穩定，零售業表現繼續靠穩。戴德梁行指，今年第四季，核心區一線街舖平均空置率進一步回落至6.6%，為疫情以來低位，季內以中環新租賃表現最為亮眼，該區空置率由上季的10%明顯回落至4.3%水平。

季內尖沙咀空置率輕微下調至8.3%，銅鑼灣大致持平在7.9%，旺角則微升至6.1%。

租金方面，由於中環和旺角的空置率較低，加上該兩區的本地消費活動相對堅韌，租金較具抗跌力，按年分別持平和微跌1.1%。

租客趨向大衆化

另一方面，銅鑼灣和尖沙咀租賃活動不少，惟品牌更趨大衆化，業主議價態度傾向務實，租金下調幅度較明顯，分別按年下調7.3%和8%。至於餐飲舖租方面，部分餐飲舖位待租數量不少，租金難免受壓，旺角、中環和銅鑼灣2025年累計跌幅介乎0.3%至3.6%。

尖沙咀則因個別有海景餐飲舖金硬淨，業主普遍保持開放態度，願意保留原有餐廳裝修和設備，以降低新租客前期開業成本。

相關文章：銅鑼灣渣甸坊巨舖 月租逾30萬 手信店進駐 平均每呎120元

