25歲女首抽居屋即中籤卻陷兩難 僅餘安達臣道項目 首期最平25萬 嘆地點偏遠難決定

不少香港人認為，能夠抽中居屋的幸運程度，與中六合彩不相上下。不過，即使幸運中籤，面對揀樓一關，不少人仍不免陷入兩難。一名剛大學畢業的女生在網上發文，分享首次抽居屋便中籤，惟目前只餘下觀塘安達臣道的項目可選，令她在上車與放棄機會之間舉棋不定，引起網民熱烈討論。

首次中籤心大心細

該女生表示，自己今年25歲，剛大學畢業，以白表一人資格申請居屋，未料初次遞表一擊即中。近日她接獲房協通知可以揀樓，但目前只餘下安達臣道的「峻然」可選。雖然機會十分難得，不過該女生坦言安達臣道一帶偏高，天氣多霧兼潮濕，屋苑位置偏遠，且風水較佳、背山面海或較開揚的單位已售出，令她猶豫是否應該「照買」。​

「峻然」共有兩座，提供960個單位，實用面積介乎302呎至664呎，兩房單位（實用面積419呎至522呎）佔約81%。單位售價介乎249.7萬元至636.7萬元，即首期不足25萬便可上車，部分單位更有望可遠眺維港煙花海景。

她補充，自己平日生活圈頗「飄忽」，有時在沙田住，有時則在觀塘或秀茂坪一帶，目前在荃灣西上班，如最終選擇買入，日後上班路線與現時由秀茂坪出發相若，車程或再多10至20分鐘。​家人普遍傾向「係咪都入手先」，惟她認為置業是長遠決定，需要認真考慮清楚。​

峻然示範單位：

有人看好升值及交通改善

帖文一出，即獲大量網民回應，有個別網民認為若能力許可，當然先入市為佳，同時應看長遠發展。有人表示，雖然現階段安達臣道位置偏遠，但隨著更多屋苑入伙，區內一帶的交通已有改善，未來只會越來越方便，「之後再等香港下一個樓市大升浪的話，你個單位嘅樓價就會升。」另有網民計算後認為，若選一人單位，供樓開支與外出租樓「差唔多」，在有能力負擔情況下，當然要先入市。。​

居民批交通不便兼潮濕

不過，不少人提及地點偏僻與潮濕問題。有自稱在秀茂坪長大的居民留言稱，該區濕氣重，春季尤其嚴重，「走廊好似水簾洞咁」，長期要開抽濕機。他又指，從山上前往觀塘港鐵站需時約20至30分鐘，每日排隊上車時間不短，隨日後更多屋苑落成，人流只會更擁擠，直言「俾我揀一定唔會買」。​

有網民強調，買樓與租樓不同，一旦入手，通常會長住十數年甚至數十年，若地點不便，便等於長期承受不便。與其將就，不如耐心等待交通及生活配成熟、位置更理想的資助房屋或其他上車機會。​