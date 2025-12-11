Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中環甲廈受追捧 今年下半年升0.5% 整體商廈租金跌0至5%

樓市動向
更新時間：11:07 2025-12-11 HKT
發佈時間：11:07 2025-12-11 HKT

仲量聯行研究部資深董事鍾楚如表示，甲廈供應持續過剩，空置率高企，租金仍受壓。儘管如此，中環及尖沙咀復甦，對沖基金、財富管理等金融機構需求殷，該行預測明年中環甲廈租金升約0%至5%，不過，整體商廈租金跌幅0%至5%。

明年全年升幅料5%內

甲廈租金自2019年下半年起，長達6年回調，預期明年見底，中環及尖沙咀率先回升，今年下半年分別錄0.5%及0.2%升幅，淨吸納量達163萬方呎，2019年上半年以來最高，企業重啟擴充計劃，對沖基金、私人銀行及財富管理中心需求殷切。

實力租戶偏好國際金融中心一、二期及日後落成的Central Yards，帶動中環今年半年租金升0.5%，空置率降至10.9%。港島東及九龍東等持續回落，空置率高企，市場明顯分化。

預計空置率維持約15%

仲量聯行港島商業部主管郭禮言（Sam Gourlay）表示，展望2026年，市場呈現分化格局，應驗「寫字樓不再是單一市場，而由多個細分市場組合而成」。復甦動力主要來自金融機構，中環寫字樓最受惠，預計租金升0%至5%，整體市場租金再跌0%至5%，預期整體空置率仍維持約15%。

