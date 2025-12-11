Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

紅磡全幢住宅3800萬易手 不足一年升值46%

樓市動向
更新時間：10:36 2025-12-11 HKT
發佈時間：10:36 2025-12-11 HKT

近期住宅市況明顯升温，具潛力改裝成學生宿舍的全幢住宅搶手，紅磡馬頭圍道全幢住宅以3800萬易手，物業持貨不足一年升值46%，屬近年最大宗短炒獲利個案。

平均呎價6043元

紅磡馬頭圍道96號全幢住宅，樓高11層，每層實用面積由537至576方呎，總實用面積約6288方呎，以3800萬易手，平均每呎6043元，該物業現時月租23.3萬，料回報逾7厘，上述物業買家看中該住宅適宜改裝共居及學生宿舍，上述物業鄰近多個住宅群、都會大學及理工大學等，配套完善。

紅磡馬頭圍道96號全幢住宅，以3800萬易手。
紅磡馬頭圍道96號全幢住宅，以3800萬易手。

近年最大宗短炒個案

原業主為Owl Square創辦人兼行政總裁潘解頤及利駿集團主席陳洪楷，於去年12月以共2592.5萬購入，平均呎價約4123元，當時該物業為銀主盤，持貨約11個月間，帳面獲利約1207.5萬，物業升值逾46%。

再對上一手業主早於2008年以每伙200萬、即共2200萬入市，惟近年淪為銀主盤，造就潘解頤等人「執平貨」。

潘解頤及陳洪楷沽貨

潘解頤及陳洪楷亦於去年12月，同時購入旺角一個住宅項目，太子道西206及208號住宅部分現狀連約出售，作價約7351萬，1至14樓為住宅，配備升降機，售出16伙，實用面積共約13871方呎，平均呎價5300元，平均每個住宅460萬。

預期重新分隔及翻新後，回報高達10厘以上，該項目位於港鐵旺角東站旁，毗鄰加多利山傳統豪宅區。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
飲食
19小時前
國寶級女演員驚傳離世享年85歲  感染一病毒致失去性命  人生擁700部作品封殿堂巨星
國寶級女演員驚傳離世享年85歲  感染一病毒致失去性命  人生擁700部作品封殿堂巨星
影視圈
12小時前
失婚艷星移英失敗後處處碰釘 回流返港搵工慘被壓價 收狂徒露體照兼被謀肉體便宜
失婚艷星移英失敗後處處碰釘 回流返港搵工慘被壓價 收狂徒露體照兼被謀肉體便宜
影視圈
17小時前
文化體育及旅遊局局長羅淑佩（中）、馬會行政總裁應家柏（右二）、香港公司治理公會會長司馬志（左二）、港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜（左一），及廉政公署防止貪污處助理處長王嫣（右一）出席體育管治及誠信國際論壇。
馬會支持國際論壇　維護體育廉潔公正
社會資訊
1小時前
死大閘蟹︱已故男星喬任梁父親食8隻中毒入院 專家：2小時增菌22%
死大閘蟹有毒︱已故男星喬任梁父親食8隻入院 專家：2小時增菌22%
即時中國
3小時前
葵涌冰室貼告示稱1原因暫停晚市營業 食客無投訴反讚窩心：欣賞店主好有愛！
葵涌冰室貼告示稱1原因暫停晚市營業 食客無投訴反讚窩心：欣賞店主好有愛！
生活百科
19小時前
美國減息｜聯儲局減息0.25厘符預期 今月起購400億美元國債 明年或僅減息一次
美國減息｜聯儲局減息0.25厘符預期 今月起購400億美元國債 明年或僅減息一次
宏觀經濟
34分鐘前
新聞女王2丨龔慈恩一鏡到底11分鐘演出成教科書級數示範 11種情緒轉折演技封神 被力推為最佳女配角
新聞女王2丨龔慈恩一鏡到底11分鐘演出成教科書級數示範 11種情緒轉折演技封神 被力推為最佳女配角
影視圈
15小時前
宏福苑五級火｜前資深消防官員回應市民疑惑 包括不使用鋼梯車向起火單位內射水 是防止水力太猛射傷待救者
宏福苑五級火｜前資深消防官員回應市民疑惑 包括不使用鋼梯車向起火單位內射水 是防止水力太猛射傷待救者
社會
3小時前
深水埗遮王「新藝城」年尾結業！創自清道光年間 造傘起家 近年專營修傘 網民慨嘆︰靚嘅貴嘅變得乏人問津
深水埗遮王「新藝城」年尾結業！創自清道光年間 造傘起家 近年專營修傘 網民慨嘆︰靚嘅貴嘅變得乏人問津
生活百科
22小時前