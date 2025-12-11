紅磡全幢住宅3800萬易手 不足一年升值46%

近期住宅市況明顯升温，具潛力改裝成學生宿舍的全幢住宅搶手，紅磡馬頭圍道全幢住宅以3800萬易手，物業持貨不足一年升值46%，屬近年最大宗短炒獲利個案。

平均呎價6043元

紅磡馬頭圍道96號全幢住宅，樓高11層，每層實用面積由537至576方呎，總實用面積約6288方呎，以3800萬易手，平均每呎6043元，該物業現時月租23.3萬，料回報逾7厘，上述物業買家看中該住宅適宜改裝共居及學生宿舍，上述物業鄰近多個住宅群、都會大學及理工大學等，配套完善。

紅磡馬頭圍道96號全幢住宅，以3800萬易手。

近年最大宗短炒個案

原業主為Owl Square創辦人兼行政總裁潘解頤及利駿集團主席陳洪楷，於去年12月以共2592.5萬購入，平均呎價約4123元，當時該物業為銀主盤，持貨約11個月間，帳面獲利約1207.5萬，物業升值逾46%。

再對上一手業主早於2008年以每伙200萬、即共2200萬入市，惟近年淪為銀主盤，造就潘解頤等人「執平貨」。

潘解頤及陳洪楷沽貨

潘解頤及陳洪楷亦於去年12月，同時購入旺角一個住宅項目，太子道西206及208號住宅部分現狀連約出售，作價約7351萬，1至14樓為住宅，配備升降機，售出16伙，實用面積共約13871方呎，平均呎價5300元，平均每個住宅460萬。

預期重新分隔及翻新後，回報高達10厘以上，該項目位於港鐵旺角東站旁，毗鄰加多利山傳統豪宅區。