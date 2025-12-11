Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

九龍塘又一城商廈料19.6億易手 豐樹產業已選買家 城大：對事件沒有回應

樓市動向
更新時間：10:02 2025-12-12 HKT
發佈時間：10:32 2025-12-11 HKT

甲廈交投升溫，豐樹產業（Maple Tree）旗下的又一城商業大廈（Festival Walk Office Tower），近期獲準買家洽購，並與業主握手落實大方向，議定作價為19.6億，平均每呎8558元，正就細節作進一步商談，買賣火速進行中。市場消息指，買家為城市大學，本報就消息向城大查詢，城大傳訊及數據研究處對本報表示，對事件沒有回應。

又一城項目包括7層商場、一幢4層辦公樓及3層車場，連接港鐵九龍塘站。當上述商廈出售後，豐樹產業將保留又一城其餘部分100%所有權及營運，主要部分為零售購物中心，可出租面積為588890方呎。2011年，豐樹產業斥資188億，向太古集團購入又一城整個項目。

握手落實交易方向

市場消息透露，一名準買家極具誠意，出價19.6億承接該物業，業主豐樹產業（Maple Tree）樂於出售，以套現投入資金發展更多新項目，雙方已握手落實交易大方向，議定作價為19.6億，平均每呎8558元。

市場人士指，從來沒有聽聞買家在九龍塘尋找商廈，不排除買家為公營機構及政府資助機構。

又一城商業大廈即將以19.6億易手。
又一城商業大廈即將以19.6億易手。

有資深代理分析道，該廈總面積約22.9萬方呎，實用率較其他商廈高，項目位置方便，位處港鐵九龍塘站上蓋，大廈質素高，惟並非一般傳統金融業所追捧，目前該廈呎租約32至36元。

今年最大宗商廈交易，為阿里巴巴夥拍螞蟻集團，向文華東方國際集團購入銅鑼灣港島壹號中心（One Causeway Bay）多層商業寫字樓作為兩家企業的香港總部，作價72億，平均呎價約2.3萬，更是自2021年以來香港最大宗寫字樓成交。

雙方已握手落實大方向，議定作價為9.6億，平均每呎8558元，市場人士預期，不排除買家為公營機構及政府資助機構。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

