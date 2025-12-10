百元印花稅帶動上車盤 400萬以下成交創9年新高 一手樓屯門掃管笏最活躍｜區區睇樓

受惠政府放寬細價樓百元印花稅徵收檻，400萬以下物業交投迅速升溫。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今年首11個月，400萬以下的一、二手私人住宅合共錄約12620宗買賣成交，較去年全年10480宗，增加約20.42%，創2016年以來9年新高，並且較2020年低位3949宗，反彈超過兩倍。大埔上然以487宗成為400萬元以下成交最多的新盤，其後為屯門黃金海灣318宗、元朗朗天峰212宗，以及西沙Sierra Sea的156宗。若按地區分布，一手細價樓以掃管笏最旺，錄得502宗。

一手細價樓交投按年升65%

今年首11個月，一手私人住宅合共錄約17545宗買賣成交，由於發展商積極推出細價新盤搶佔市場購買力，期內400萬以下一手登記合共錄約1873宗，按年急增約65%，並且連續四年上升。

大埔上然以487宗成為400萬元以下成交最多的新盤，其後為屯門黃金海灣318宗、元朗朗天峰212宗，以及西沙Sierra Sea的156宗。

大埔上然是今年最多400萬元以下成交的新盤。

荃灣中心最多二手成交

二手市場方面，今年錄33,753宗成交，其中400萬元內佔10,747宗，佔比約31%，按年增加15%。入伙約46年的荃灣中心再次成為「上車天堂」，全年151宗成交中有142宗屬400萬元以下，佔比高達94%，目前平均呎價約9,300元。嘉湖山莊交投同樣活躍，全年錄425宗，其中118宗落在400萬元內；沙田河畔花園、花園城及荃灣荃德花園的全年成交則全部在400萬元以下。

按地區分布，一手細價樓以掃管笏最旺，錄得502宗。

一手細價樓掃管笏最旺

按地區分布，一手細價樓以掃管笏最旺，錄得502宗，其後是大埔墟487宗及元朗東南231宗；二手則以深水埗領先全港，錄556宗，其次為元朗市中心429宗及土瓜灣426宗。

陳永傑指出，400萬元以下物業只需繳付100元印花稅，加上銀行年內兩度減息，令市面不少屋苑的租金回報率已高於3.25%的按息水平，構成明顯的「供平過租」誘因。

他又指，相比樓市最熾熱的2019至2021年，當時400萬元以下物業佔比僅不足一成，2021年更低見6.9%；但自樓價回落後，細價樓佔比自2022年起重返一成以上，並連升至今年的24%，反映上車盤明顯回暖。

目前在中原城市領先指數（CCL）涵蓋的143個屋苑中，有108個屋苑屬此類，佔約75%。今年上車盤的走勢更顯強勢，差估署數據顯示，A至C類中小型單位在首10個月累升1.8%，遠勝大型單位僅0.9%的升幅，進一步突顯細價樓成為目前市場最受追捧的板塊。他估計，全年400萬元以下成交料達1.3萬宗，創2014年18,378宗後的十一年新高。

