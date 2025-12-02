Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

全港地產代理人數共錄3.75萬人 按月微跌0.2%或80人

樓市動向
更新時間：14:53 2025-12-02 HKT
發佈時間：14:53 2025-12-02 HKT

雖然市況向好發展，代理人數卻錄下跌，根據地產代理監管局最新數據顯示，截至今年11月底，全港地產代理人數共錄37588人，按月減少0.2%或80人。

每5.2名代理爭一張單

參考代理統計11月整體物業（包括一手私樓、二手住宅、一手公營房屋、工商舖、純車位及其他等）註冊量共錄約7121宗來計算，即每5.2名代理爭一張單，可見競爭程度仍然激烈。

競爭程度激烈

以各項牌照細分，當中持有營業員牌照（S牌）最新報20160人，對比上月的20208人，按月減少48人或約0.02%。

持有地產代理（個人）牌照（E牌）最新報17428人，按月減少32人或約0.02%。

反映代理分行數目的營業詳情說明書數目，上月報6574份，按月增加5份。

至於地產代理（公司）牌照上月錄3941份，按月增加14份。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
00:57
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜增至151人死 勞福局：10外傭罹難30人失聯
突發
1小時前
前TVB一線花旦尋親自爆驚人身世 家族坐擁一條街物業 家產被瓜分隔空追討？
前TVB一線花旦尋親自爆驚人身世 家族坐擁一條街物業 家產被瓜分隔空追討？
影視圈
7小時前
嫲嫲過身請假被拒HR冷血對話曝光 港女心碎控訴：原來可以咁冇人性！｜Juicy叮
嫲嫲過身請假被拒HR冷血對話曝光 港女心碎控訴：原來可以咁冇人性！｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
中年好聲音4丨谷婭溦未夠班做評審？教選手咬字被網民質疑 猛料學歷曝光拍得住海兒
中年好聲音4丨谷婭溦未夠班做評審？教選手咬字被網民質疑 猛料學歷曝光拍得住海兒
影視圈
2025-12-01 15:40 HKT
大埔宏福苑五級火︱李家超：將成立獨立委員會審視問題 由法官主持 承諾報告全面公開
01:31
大埔宏福苑五級火︱李家超：將成立獨立委員會審視8大問題 由法官主持 承諾報告全面公開
政情
6小時前
00:31
消息稱：警國安處邀前區議員廖成利到元朗警署會面
突發
2小時前
連鎖快餐廳長者優惠！長者咭/樂悠咭晚市75折 全線分店堂食+外賣有平
連鎖快餐廳長者優惠！長者咭/樂悠咭晚市75折 全線分店堂食+外賣有平
飲食
2025-12-01 12:40 HKT
70年代殿堂級演員激罕合體 「TVB不老傳說」真身令人目瞪口張 曾因奉子成婚拖垮事業
70年代殿堂級演員激罕合體 「TVB不老傳說」真身令人目瞪口張 曾因奉子成婚拖垮事業
影視圈
5小時前
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅
影視圈
2025-11-30 23:00 HKT
大埔宏福苑五級火｜「黑箱車唔係黑色！」大埔火災仵工長文反擊「潛水」指控 揭驚人工作量惹全網致敬｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜「黑箱車唔係黑色！」大埔火災仵工長文反擊「潛水」指控 揭驚人工作量惹全網致敬｜Juicy叮
時事熱話
2小時前