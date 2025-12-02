全港地產代理人數共錄3.75萬人 按月微跌0.2%或80人
更新時間：14:53 2025-12-02 HKT
發佈時間：14:53 2025-12-02 HKT
發佈時間：14:53 2025-12-02 HKT
雖然市況向好發展，代理人數卻錄下跌，根據地產代理監管局最新數據顯示，截至今年11月底，全港地產代理人數共錄37588人，按月減少0.2%或80人。
每5.2名代理爭一張單
參考代理統計11月整體物業（包括一手私樓、二手住宅、一手公營房屋、工商舖、純車位及其他等）註冊量共錄約7121宗來計算，即每5.2名代理爭一張單，可見競爭程度仍然激烈。
競爭程度激烈
以各項牌照細分，當中持有營業員牌照（S牌）最新報20160人，對比上月的20208人，按月減少48人或約0.02%。
持有地產代理（個人）牌照（E牌）最新報17428人，按月減少32人或約0.02%。
反映代理分行數目的營業詳情說明書數目，上月報6574份，按月增加5份。
至於地產代理（公司）牌照上月錄3941份，按月增加14份。
