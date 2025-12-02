樓市逐步走出調整期 路勁顏景鳳料4大因素利好 明年樓價升近5%

銀行連環減息、新盤貨尾庫存量減少、外來專才持續流入及政府一系列利好樓市措施，4大利好因素疊加下，路勁銷售及市場推廣總監顏景鳳認為，今年樓市已逐步走出調整期，明年將進入平穩發展階段，預期成交量將進一步增加，全年樓價有望錄得3%至5%升幅。

美國減息降低供款負擔

顏景鳳接受訪問時表示，本港銀行跟隨美國重啟減息，有助進一步降低供款負擔，不僅有利正在供樓的業主，同時增加準買家的置業意欲。事實上，本輪減息周期，本港銀行已5度減息，累積減幅達0.875厘，最優惠利率重返加息周期前水平。

與此同時，過去數年不少銀行以高息定存吸客，高峰期息率達5至6厘，吸引大量資金泊入銀行「食息」，然而進入減息周期，定存息自高位回落，加上樓價較高峰期仍然低約26%，租金回報率普遍達3.5厘至4厘，不少資金重回樓市，進一步刺激交投，推動樓市穩中向好。

新盤貨尾庫存逐步減少

房屋局最新數據顯示，截至今年9月底，未來3至4年一手私人住宅潛在供應量為10.2萬伙，當中現樓貨尾回落至2.6萬伙，未售出樓花單位減少至6.2萬伙。同一時間，今年首11個月新盤成交量逾1.88萬伙，不僅較去年全年高出約19%，並且創一手新例後新高。

顏景鳳指出，數字反映新盤貨尾庫存量正逐步減少，整體供求關係將趨向平衡，又指近期新盤首批普遍採貼市價策略，之後再因應市場反應調整價格，屬健康調整的自然現象，合理定價有助加快一手去貨速度，有助市場穩定。

政府推一系列利好措施

此外，政府一系列利好措施，亦有助樓市回穩，其中放寬細價樓百元印花稅徵收門檻，由300萬或以下提高至400萬或以下，有效降低首次置業門檻，加上去年放寬所有物業按揭成數至70%及取消壓力測試，帶動中小型住宅需求急增。

近年政府減少賣地是不爭的事實，由於供應具明顯開發周期，由買地、設計、動工到落成，需時約3至5年。隨着政府採取「有節有度」推地，預期未來2至3年新項目將減少，進一步為樓市帶來支持。

專才來港帶動住宅租金

政府積極引入外來人才，截至今年8月底，各項輸入人才計劃合共接獲逾52萬宗申請，其中超過35萬宗已獲批，並且已有超過23萬人抵港。顏景鳳表示，專才來港初期會「以租代買」，帶動中高端住宅租金，逐漸適應本港環境之後，部分會「轉租為買」，為市場注入更大動力，預期明年整體住宅樓價錄約3%至5%升幅，當中豪宅更有望上升5%。

她解釋，受惠政府放寬投資移民在港購買住宅的成交價門檻，由5,000萬放寬至3,000萬，令到豪宅需求增加，當中港島南區及半山等傳統豪宅區供應非常有限，同時業主持貨能力較高，放盤非常有限，強化豪宅市場支撐能力。

另外，未來住宅新供應集中北部都會區，並且以中小型單位為主，豪宅新供應十分有限，加上金融市場向好，豪宅將展現出強勁韌性和穩定性，樓價可看高一線。

記者 吳琳璇 攝影 汪旭峰

