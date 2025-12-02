荃灣西租務旺「3客搶1盤」 半年租金漲近15% 映日灣放盤3日速租出｜區區睇樓

隨著荃灣西逐年發展完善，吸引了不少自住用家及投資客上車，雖然該區位於新界西，但憑借便利的交通與舒適的環境，樓價已逐步追上市區樓，並有強勁的租務需求。不過，有區內代理表示，由於區內近年無新盤供應，且地區配套成熟，即使租務需求強勁，惟租盤供應短缺，基本上處於「3組客搶1租盤」的情況，並有價高者得的租賃個案。

映日灣1房月租1.73萬

中原地產荃灣西站高級分區營業經理林恩信表示，荃灣區11月錄得約143宗租賃成交，按月減少12%。他指，日前促成荃灣映日灣一宗租賃成交，僅放盤3日，即獲年輕夫婦以月租1.73萬元承租，實用呎租58元。該成交單位為映日灣3座中層F室，實用面積298平方呎，屬一房間隔，望城市景，附帶企理裝修。原業主於2023年以615萬元購入單位，租金回報約3.4厘。

荃灣映日灣一宗租賃成交，僅放盤3日，即獲年輕夫婦以月租1.73萬元承租。

「有時出現價高者得成交」

另外，林恩信還指，相較於整個新界西，近荃灣西的屋苑有較多租務及交投需求，因為附近交通方便，地區發展成熟，還有大型商場可滿足日常生活需求，因此基本上大多數人會選擇租或購置近荃灣西的住宅。不過，他稱即使租務需求強勁，供應卻未能趕上，是因為區內近年無新樓供應，且區內屋苑用家佔大多數，少數為投資者放租，導致甚至出現3組客搶一租盤的情況，有時更出現價高者得的租賃成交。

荃灣西租賃市場價方面，林恩信表示，一房間隔單位介乎1.7萬元至1.8萬元；兩房間隔則為2萬元至2.3萬元；三房間隔為2.5萬元至3萬元；四房則介乎4萬元至4.5萬元。投資回報率方面，他稱因近半年租金升幅達10%至15%，回報率可達3厘至3.5厘，較以往數據更高。

海之戀租盤供應較多

據林恩信分享，荃灣西附近受捧的樓盤包括海之戀，映日灣、全•城匯、以及環宇海灣，以500平方呎左右的兩房單位而計，入場價約為900萬元；而至於700平方呎左右的三房單位，入場價可達1,300萬元至1,500萬元。

其中，海之戀租盤供應較多，他指，因為該屋苑伙數較多，投資客則相對更多。該屋苑共有2期，14座，提供2,406個單位，實用面積由370呎至1,163呎，屬小學校網為62，中學校網為荃灣區。屋苑大部份單位擁有海景，可眺望藍巴勒海峽、汀九橋、青衣南北橋等景致。 據中原地產放盤資料可見，海之戀目前月租入場價為2萬元，實用面積為391平方呎的一房單位。

11月映日灣錄5宗租賃成交

至於映日灣，林恩信指，該屋苑11月錄得5宗租賃成交，包括1宗開放式戶及4宗一房單位，平均實用呎租約63元。據中原地產放盤資料可見，映日灣目前共有8個放盤，月租入場價為1.55萬元，實用面積為242平方呎的開放式單位。此外，他還表示，綜合成交宗數可見，海之戀，映日灣以及全•城匯的兩房戶型較受歡迎，環宇海灣則以三房戶型受捧，以上樓盤皆以家庭客或兩夫妻為主。

