地產商點解要買地｜湯文亮

樓市動向
更新時間：15:35 2025-12-01 HKT
發佈時間：15:35 2025-12-01 HKT

有老友話真係唔明白，樓市仍未明朗，根據傳媒報道，仍然有不少劈價蝕讓，而大多數地產商都有龐大庫存，都唔知點賣，但唔知點解，近日投地的地產商多了，成交價亦不俗，最新的一幅地皮成交價比測量師預計高了接近三成，老友話諗極都唔明白。

高價投地谷信心

無可否認，地產商仍然有不少庫存，是可以不買地，但是地產商知道，如果他們不買地，市民是不會買樓，因為連地產商都睇唔好樓市，最後要減價促銷，市民唔買樓是很正常。

所以，地產商不但要投地，仲要用高價投地，傳媒是會替地產商計數，新投的地皮在建成之後，包括地價，建築費以及利息的成本，竟然高過現在的樓價，一定會吸引不少用家以及投資者買樓，這就是地產商所要的結果。

以身作則說服市民買樓

但如果地產商唔投地，或者以低價投地，市民就會知道地產商對樓市沒有信心，他們又點會買樓，所以，地產商一定要以身作則，高價投地，才可以說服市民買樓。

這就是小財不出，大財不入，如果每一個地產商都攬住個荷包，最後冇人投地，或者政府被逼以低價賣地，結果令到所有地產商都受到傷害。

湯文亮
紀惠集團副主席及行政總裁


 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

