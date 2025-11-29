新盤銷情穩本月沽逾1700伙 今年來突破1.85萬宗創一手新例後新高

受惠減息效應，新盤本月銷售成績不俗，截至本月28日，已錄得逾1700宗成交，連續10個月錄得逾千宗成績，與10月份全月相若，料至月底可突破上月成績。新盤今年至今，累積成交已突破1.85萬宗，已打破2019年近年高峰期的1.84萬宗，創出一手新例實施以來，近17年新盤銷售按年新高水平。

新盤銷售成績顯著，據市場消息指出，昨天新盤單日再添逾40宗成交，本報統計，本月截至昨日，新盤售出單位已超過1720宗，較10月份全月錄得約1770宗相距不遠，本月尚有數天才完結，相信至月底可打破上月銷售成績。

首11月銷售料破2019年成績

翻查今年至今新盤整體銷售成績，首11個月新盤銷售已增至逾1.85萬伙，打破2019年全年約1.84萬宗近年高位，創出自2013年4月底實施《一手住宅物業銷售條例》以來，近17年的按年新高水平。

市場普遍預期本月新盤銷售可突破2000宗，惟大埔宏福苑火災影響，信和牽頭夥拍資本策略及港鐵合作發展的油塘柏景峰次輪銷售，以及新世界旗下西九龍柯士甸瑧爾首輪銷售亦延期進行，令本月新盤銷售稍有影響。

布少明料今年成交破2萬宗水平

美聯高級董事布少明表示，由於栢景峰及瑧爾延期開售，料本月最終可錄得約1800宗成交，12月份由於有聖誕節及迎接近一年，相信新盤銷售成績將不及本月，但料仍可取得逾千宗成績，料今年全年新盤成交可突破2萬宗水平。

本月銷售矚目新盤，油塘栢景峰與新地啟德天璽·天2期均售出逾140伙，嘉華牽頭夥拍會德豐地產及中國海外合作發展的啟德海灣連沽4伙，單日套現近2600萬，令項目本月至今暫售出138伙。

多個新盤昨日再添成交

會德豐地產旗下將軍澳日出康城SEASONS系列本月銷售成績不俗，市場稱昨日再添成交，項目本月至今售出逾120伙；同系藍田半山KOKO ROSSO亦售出位於7座21樓A室，面積446方呎，為2房間隔，昨日以880萬售出，呎價19731元。

新世界與遠東合作發展的啟德栢蔚森亦連沽4伙，單日套現超過3600萬、恒基THE HENLEY II、中國海外牽頭發展的維港·灣畔亦售出單位。禹洲旗下西半山堅道項目Upper Central昨日亦連沽6伙，單日套現逾2800萬。

佳明旗下青衣現樓項目明翹匯，昨日亦增添高價成交，位於1A座33及35樓A室複式戶，面積2154方呎，為4房連3套房間隔，單位附設有1157方呎平台，並設有按摩池，昨日以招標方式售出，成交價高達4092.6萬，呎價高見19000元。發展商表示，單位由西九龍豪宅買家購入，全盤僅餘3個複式大宅，面積2377至2728方呎。

恒基旗下旺角利奧坊·壹隅昨日亦售出特色戶，為2座3樓A室，面積363方呎，單位附設有148方呎平台，以925萬售出，呎價25482元。

昨日錄得成交的新盤仍有新地屯門NOVO LAND、萬科香港大埔上然、新世界牽頭發展的黃竹坑滶晨、同區嘉里牽頭發展的海盈山等，總括昨天單日，新盤共售出約40伙，涉及23個項目。

