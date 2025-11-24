屯門凱昌萬呎凍倉拍賣 開價1700萬低30%

屯門凱昌工業大厦一個逾萬呎凍倉拍賣，開價1700萬，平均呎價1667元，低市價30%。

黃開基拍賣行發言人表示，屯門河源街4號凱昌工業大厦2樓A室，物業屬銀主盤，建築面積約10200方呎，坐擁凍倉設備連貨櫃車位，開拍價1700萬，較銀行估價2429萬低30%，平均呎價1667元，將於11月26日（三）拍賣。

該單位曾於2018年10月以2850萬易手，當時呎價2794元，近年淪為銀主盤，開拍價較當年易手價低逾40%。

觀塘世達每呎2999元放售

觀塘世達中心中層相連單位，建築面積共約5631方呎，意向價約1689萬，利嘉閣（工商舖）地產聯席董事李文光表示，觀塘巧明街95號世達中心中層相連單位，建築面積共約5631方呎，意向價約1689萬，每方呎意向價約2999元。單位現已交吉，亦可獨立出售。

李氏指，單位附帶裝修，而大廈位處觀塘核心位置，毗鄰港鐵觀塘站及裕民坊交通運輸交匯處，大廈設有停車場及貨台，可入20呎貨車，方便上落貨物。同時配有4部載客升降機及6部載貨升降機，屬區內罕有高質工廈。

李氏續指，是次放售的意向價相宜，加上業主仍具有議價空間，料吸引用家及投資者。