中環歷山大廈每呎128元租出 面積約1.1萬呎 律師樓每月141萬進駐

核心區甲廈租賃持續，中環歷山大廈錄一宗大手租賃，其中一個全層單位，建築面積約1.1萬方呎，以每月141萬租出，租客為律師樓，平均呎租128元。

中環歷山大廈14樓全層單位，由一家國際律師事務所承租，月租約141萬。

中原（工商舖）寫字樓部董事陳雁樓表示，上月最矚目為國際律師事務所衡力斯（Harneys）香港辦公室搬遷，以每月約141萬租用中環遮打道18號歷山大廈14樓全層，建築面積約1.1萬方呎，平均呎租約128元。

原址中環中心1.5萬呎單位

該律師樓原以每月約122萬租用中環中心35樓01至08室，涉面積約14908方呎，由於歷山大廈一向深受律師事務所青睞，逾30%租戶為法律業界相關行業。該行最新承租樓面略為減少，但歷山大廈在行內名氣大，是次屬「升級搬遷」，以歷山大廈中層全層作集團總部。

另外，來自內地的海問律師事務所以每月約130萬租用國際金融中心（IFC）一期6樓逾半層樓面，涉約1.13萬方呎，平均呎租約115元。

上月錄473宗甲廈租賃

他表示，10月份商廈租賃市場錄約473宗成交，按月升約2.38%，按年則回落約10.08%；涉及面積約117.9萬方呎，按月錄約12.85%增幅，按年減約26.31%。

港島區甲廈空置率明顯改善，10月份整體空置率為12.52%，較上月下跌0.32個百分點，按年微升0.18個百分點。各區空置率均錄按月回落，金鐘及中環10月份空置率分別7.07%及12.89%，按月回落0.39及0.33個百分點，按年分別下降0.44個百分點及上升1.24個百分點。銅鑼灣甲廈空置率改善最顯著，10月份錄7.19%，按月及按年分別大減1.17及1.61個百分點。

陳氏指，港交所早前宣布截至今年10月底，仍有19間已獲批企業待上市，尚待處理上市申請逾500宗，反映新股集資仍熾熱，甲廈需求快速回暖，料整體商廈租賃將延續穩升趨勢。