元朗盛屋村銀主盤 開拍價230萬低28%

元朗盛屋村靠近丫髻山，且鄰近元朗工業邨，可輕鬆享受都市生活及自然景觀，區內一個銀主盤，開拍價230萬，較估價低逾28%，平均呎價約3522元。

元朗屏山盛屋村453號地下，銀主開拍價230萬，較估價低28%。

附474方呎花園

忠誠拍賣行發言人表示，元朗屏山盛屋村453號地下，面積653方呎，附連474方呎花園，2房間隔，銀主開拍價230萬，較銀行估價約320萬低約90萬或28%，平均呎價約3522元，將於11月26日（三）拍賣。

該單位間隔四正實用，全屋採工業風格，盡顯穩重格調。甫進屋即可見長形客廳，可供住戶自由放置家具。於大廳處設有一個小型儲物房，住戶可放置小型物件於內，增加房間儲物空間。該廚房以落地玻璃幕牆營造梗廚設計，不但美觀亦有效隔絕油煙飄出，房間同樣利用玻璃牆分隔作兩個睡房，並且兩邊均設有窗戶，採光度充足。

小學校網為73，雖然學校選擇較少，但勝在不少重點小學位處網內，整體學校質素亦不俗，學校如聖公會靈愛小學、南元朗官立小學、光明學校等均深受區內家長追捧。

中學校網為元朗區，區內中學特色多元，如天主教崇德英文書院有非常豐富濃厚的英語學習氛圍，另外新界鄉議局元朗區中學、元朗信義中學，均位列全港百大的英文中學。

