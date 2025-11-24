Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

孟公屋紅屋村全幢1500萬拍賣 較銀行估價低逾6%

樓市動向
更新時間：11:04 2025-11-24 HKT
發佈時間：11:04 2025-11-24 HKT

西貢環境清幽，背山鄰海，有「香港後花園」美名，同時接近將軍澳一帶，生活配套設施齊全，區內紅屋村一個銀主盤，開拍價1500萬，較銀行估價低逾6%，平均建築呎價約7143元。

黃開基拍賣行發言人表示，西貢孟公屋紅屋村30號全幢，建築面積2100方呎，4房2套間隔，屬銀主盤，開拍價1500萬，較銀行估價約1600萬低約100萬或6%，建築呎價約7143元，將於11月26日（三）拍賣，同場共有約27項物業可供競投。

該單位間隔四正實用，客飯廳呈長方開則，配合家具可輕易間隔出客飯廳位置，採開放式廚房設計，令空間看來闊落，其餘樓層及單位同樣空間寬闊，其中有樓層客廳設有落地玻璃趟門連接室外露台，增加採光度。

位處孟公屋最高點 景觀開揚

另外，該樓盤位處孟公屋最高點，景觀開揚，不但可外望翠綠山林，遠眺亦可望將軍澳市區一帶景致，同時私隱度高，屬市場上罕見放售盤源。

小學校網為95，區內共有22間官津小學，選擇多元，其中如保良局馮晴紀念小學及將軍澳天主教小學深獲區內家長垂青。

屬小學95校網

中學校網為西貢區，其中將軍澳官立中學、保良局羅氏基金中學、迦密主恩中學及基督教宣道會宣基中學均為區內名校。

