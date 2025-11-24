樓市穩步上揚 明年料升5% 英皇楊政龍：豪宅「追落後」可看高一線

本港銀行跟隨美國重啟減息之後，整體樓市氣氛明顯升溫。英皇國際副主席楊政龍表示，減息有助減輕供樓負擔，刺激資金重投物業市場，帶動樓價穩步上揚，明年樓價將有5%上升空間。各類型物業中，豪宅有望「追落後」，升幅或超越大市。

訪問言論重點 減息及「供平過租」刺激之前持觀望態度買家重投樓市

樓市穩步上揚，明年樓價料升5%

豪宅「追落後」，樓價料跑贏大市

壽臣山15號洋房項目，正進行新一輪銷售部署

港島南澄天將以現樓形式壓軸推出最後2伙頂層特色戶

半山堅道項目主打2房戶型，計劃明年推售

楊政龍接受訪問時表示，市場對住宅一直存在剛性需求，減息有助減輕置業人士供樓負擔，同時租金持續高企下，「供平過租」越來越普遍，相信過去數年對樓市持觀望態度的市民，將會重投物業市場，帶動樓價穩步上揚，預期明年樓價有5%上升空間，當中豪宅有望「追落後」，樓價升幅或超越大市。

回顧本輪減息周期，本港銀行5度跟隨美國減息，累積減幅達0.875厘，最優惠利率重返加息周期前水平。與此同時，差估署數據顯示，今年9月私人住宅租金指數報200點，按月上升0.2%，為連續10個月上升，累積升幅達4.22%，較2019年8月歷史高位，僅低出0.1點或約0.05%。

中價豪宅將成火車頭

政府放寬投資移民購買住宅成交價門檻，由5000萬降低至3000萬，楊政龍表示，3000萬或以上中價豪宅，將成為升市火車頭，帶動整體樓市交投，相信將由中上價豪宅，擴展至超級豪宅。

事實上，近期超級豪宅逾億大額成交驟增，譬如英皇地產旗下超級豪宅項目壽臣山15號，6號洋房以超過5.78億售出，呎價達60623元。資料顯示，該洋房面積9550方呎，連3139方呎花園及2559方呎天台，屬6套房連雙車位設計，連約400萬裝修售出。

業界普遍認為，豪宅買家觸覺較敏銳，而且資金調配較靈活，往往能於市況變化前作超前部署。綜合物業代理及土地註冊處數據顯示，截至11月18日，今年以來樓價逾3000萬二手豪宅成交錄約533宗，對比去年同期錄約458宗，按年增加約16.4%。

成交量升勢將延續明年 新盤定價會更為進取

今年新盤市場表現理想，已經連續9個月錄得逾千宗成交，回復至疫情前、即2019年3月至11月時水平。楊政龍表示，這反映置業人士對本港樓市信心明顯較過去數年大為提升，預料樓市成交量升勢將會延續到明年，發展商去存庫壓力下降，相信往後新盤定價會較數年前更為進取。

至於其他利好樓市因素，中美於10月下旬就貿易協議達成初步共識，令貿易戰有所緩和，股市及樓市得以「鬆一口氣」，其中股市今年以來升幅顯著，締造的財富效應帶動樓市向好。

除此之外，政府積極引入外來人才，加上致力打造「留學香港」品牌，增加大學非本地新比例，同樣為樓市帶來新需求，並為未來發展打下良好基礎。數據顯示，截至今年8月底，政府各項輸入人才計劃合共接獲超過52萬宗申請，其中超過35萬宗已獲批，並且已有過23萬人抵港。

壽臣山15號部署新一輪銷售

近期「億元級」豪宅新盤連環錄成交，楊政龍透露，港島南區超級洋房項目壽臣山15號，將進行新一輪銷售部署，開放全新示範洋房，包括9號及15號屋，並繼續採惜售策略，分階段推出市場。

整個壽臣山15號項目，設有18幢獨立洋房，面積介乎3727方呎至12073方呎，4房4套至6房6套間隔，每幢洋房均設有私人花園、私人車位及內置升降機，其中13幢獨立洋房，更擁有私人游泳池。

澄天壓軸推2伙頂層戶

楊政龍又說，同樣位於港島南區的臨海住宅項目澄天，自開售以來銷情一直理想，項目將以現樓形式壓軸推出最後2伙頂層特色戶發售。資料顯示，該2伙頂層特色戶，為項目26樓的A室及B室，面積均為896方呎，同屬3房1套連工作間設計，並各自設有769方呎天台。

至於全新項目方面，楊政龍表示，明年計劃推售半山堅道項目，主打2房戶型，同系同區theMVP今年銷售成績理想，期望堅道項目可再下一城。

記者 吳振東

