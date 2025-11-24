KOL或Slasher如何申按揭 收入不穩需更多證明 最高只能借八成｜曹德明

有旅遊界KOL豪擲逾億元購入北角一手特色戶，成為城中熱話。事實上，近年越來越多人投身成為KOL，其中不少著名KOL的吸金能力相當強勁，成功置業亦不再是難事。

KOL通常不會固定受薪於單一職業，他們多半身兼數職，追求工作多樣化與彈性，因此亦可視為斜槓族（Slasher）。然而，當他們置業並申請按揭貸款時，由於缺乏穩定收入及正式收入證明，銀行通常較難評估其還款能力。筆者將針對此類人士，解釋如何更容易獲得銀行按揭批核的方法。

現金或支票領薪 宜定時入帳

固定收入人士在申請按揭時，只需提供最近3個月的銀行入息證明、強積金紀錄及1年稅單。然而，KOL屬於自僱人士，收入較不穩定，因此銀行所需證明文件較多，包括最近6個月的入息證明，以及最近1至2個課稅年度的稅單等。

若KOL以現金或支票方式領取薪金，建議養成每月定時入帳的習慣，並至少保存半年以上的交易紀錄，以作為收入證明。此外，亦建議保留至少兩年的報稅紀錄。如能提供與其他公司簽訂的工作合約等文件，以證明其借貸能力，將有助提升按揭申請的成功率。

自設公司可提供財務報表等

有些KOL會自設公司，並能提供商業登記證明、最近兩年的公司財務報表及利得稅單，以及至少6個月的銀行流水帳，這些資料均能大幅提升申請按揭的成功率。

按揭成數方面，KOL雖然同樣可以透過按揭保險計劃申請高成數按揭，但由於收入不固定，最高只能借八成按揭。如未能提供收入證明，亦可透過「淨資產」作為申請按揭的依據，雖然毋須提供收入或稅單等證明，但按揭成數較以收入為基礎的申請低，最多只能承造七成按揭。

銀行審批KOL等自僱人士的按揭申請，較固定收入人士更為嚴格。此外，各銀行對按揭批核的準則亦有所不同，因此這類人士需投入更多時間和精力進行事前準備。建議可先向大型按揭轉介公司尋求協助。

曹德明

經絡按揭轉介首席副總裁