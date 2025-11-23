深灣9號四房連車位5300萬成交 呎價逾3.2萬

整體樓市氣氛正面，準買家入市信心提升，連帶豪宅交投持續升溫。黃竹坑深灣9號6座低層B室，面積1,650方呎，原則屬4房套連儲物室間隔，以5,300萬連車位登記成交，呎價約32,121元；據了解，原業主於2017年以5,880萬購入，持貨8年易手，帳面蝕約580萬或約9.9%。

海名軒四房4850萬售出

紅磡海名軒1座高層A室，面積1,666方呎，屬4房雙套開則，以4,850萬售出，對比最新銀行估價約2.9萬售5,085萬，低出235萬或約4.6%，呎價約29,112元。據悉，原業主於2007年以2950萬購入，持貨8年沽貨，帳面勁賺1900萬，期內單位升值約64.4%。

新德園洋房4433萬易手

九龍塘新德園事隔近1年再錄洋房成交，為該屋苑一幢雙號洋房，面積2,355方呎，以4,438萬登記成交，呎價約18,845元。資料顯示，該屋苑對上一宗洋房成交個案於去年12月初錄得，為一幢面積2,822方呎的雙號屋，當時以5,066.8萬成交，呎價約17,955元。

大埔白石角溋玥．天賦海灣3座一伙頂層特色單位，面積1,819方呎，連2,691方呎平台，而平台更設有私人游泳池，該大宅原則屬3房雙套連遊戲室間隔，以4,100萬成交，呎價約22,540元；而原業主早於2012年以3,785.7萬一手向發展商購入，持貨至今轉手，單位13年間獲利約314.3萬或約8.3%。