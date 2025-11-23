多倫多新盤間隔多元 售價278萬起

加拿大為港人移居及升學熱門地，其中多倫多更是華人聚居主要城市，當地不乏全新項目推售，最新來港推售的Six99，售價由加幣約50萬起，折合港幣約278萬。

由Halo Capital發展，位於多倫多的新盤Six99，屬低密度設計，樓高12層，提供174個單位，面積由約500至1500方呎，備有1房至3房戶型，間隔多元，單位樓層高度達10呎，空間感十足，單位外連特大露台，令室內空氣更流通，同時亦設有嵌入式名牌家電及石英石櫃面等，買家可省卻部分使費。

位於加拿大多倫多短期樓花項目Six99來港推，售價約278萬起。

區內教育資源豐富

項目位處多倫多正中心點，項目已近完工，預計半年後收樓，是次來港銷售，售價約由加幣50萬起，折合港幣約278萬。

樓盤位於北約克，屬Bayview Village地鐵沿線項目，通往多倫多金融中心及多個商場，從項目步行2至3分鐘到達Bayview Village高級購物商場及Bessarion地鐵站，鄰近Fairview Mall、Empress Walk、Yonge/Sheppard地帶等，將來地鐵也可直達萬錦市及列治文山。

區內教育資源豐富，設有3間大學包括University of Toronto多倫多大學、Toronto Metropolitan University多倫多都會大學及York約克大學。發展商委託康榮國際協助銷售。