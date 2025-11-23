Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

多倫多新盤間隔多元 售價278萬起

樓市動向
更新時間：06:00 2025-11-23 HKT
發佈時間：06:00 2025-11-23 HKT

加拿大為港人移居及升學熱門地，其中多倫多更是華人聚居主要城市，當地不乏全新項目推售，最新來港推售的Six99，售價由加幣約50萬起，折合港幣約278萬。

由Halo Capital發展，位於多倫多的新盤Six99，屬低密度設計，樓高12層，提供174個單位，面積由約500至1500方呎，備有1房至3房戶型，間隔多元，單位樓層高度達10呎，空間感十足，單位外連特大露台，令室內空氣更流通，同時亦設有嵌入式名牌家電及石英石櫃面等，買家可省卻部分使費。

位於加拿大多倫多短期樓花項目Six99來港推，售價約278萬起。
位於加拿大多倫多短期樓花項目Six99來港推，售價約278萬起。

區內教育資源豐富

項目位處多倫多正中心點，項目已近完工，預計半年後收樓，是次來港銷售，售價約由加幣50萬起，折合港幣約278萬。

樓盤位於北約克，屬Bayview Village地鐵沿線項目，通往多倫多金融中心及多個商場，從項目步行2至3分鐘到達Bayview Village高級購物商場及Bessarion地鐵站，鄰近Fairview Mall、Empress Walk、Yonge/Sheppard地帶等，將來地鐵也可直達萬錦市及列治文山。

區內教育資源豐富，設有3間大學包括University of Toronto多倫多大學、Toronto Metropolitan University多倫多都會大學及York約克大學。發展商委託康榮國際協助銷售。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
7小時前
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
8小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
15小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
12小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
15小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
11小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
19小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
15小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
8小時前