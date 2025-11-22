居港日本人6年搬屋6次 體驗各區人情味 獲得永居成首要目標「從未想過返日本 」 

香港作為國際化大都市，吸引世界各地的人士來港發展。一位日本KOL以「香港在住日本人」為主題，頻繁在社交平台上分享自己在香港的生活與居住體驗。他接受《星島頭條》訪問時表示，香港的深厚人情味和便利交通是他選擇留下的原因，並坦言「從未想過返日本」。他更透露，目前已在港居住逾6年，成為香港永居是他最重要的目標。更有意思的是，為體驗香港不同地區的人情味他更輾轉多區，有5次租樓體驗，近期亦開始第6次搬家。

「怪獸大廈」擠逼 街坊具人情味

31歲的鈴木啓介在Instagram上擁有3.2萬粉絲，時常分享香港不同地區的美食與文化，並以此獲得不少關注。目前他在香港已輾轉過5個住所，據他分享，2019年，他來港留學攻讀中大的研究生，在大圍的一間約100方呎劏房落腳，月租7000元。畢業後，他決意留港發展，於是搬入位於鰂魚涌的「怪獸大廈」，月租5500元，面積亦是100方呎左右。他回憶，「怪獸大廈」伙數較多，空間狹窄，更直言當時每天都感到壓迫，且通風條件亦不佳，居住體驗並不好。不過，他強調，「怪獸大廈是很多日本人想像中香港的模樣，高樓林立、密度驚人，雖然住得辛苦，但街坊間的互相照應，讓這裡有了溫度。」

鈴木在YouTube亦積累了3.8萬粉絲。

深水埗較熱鬧 住後粵語水平速升

之後，鈴木越來越發覺，學識廣東話是在香港生存的關鍵，於是他專門找了周圍只有香港人、只說廣東話的環境，並搬往深水埗鴨寮街，並說「就是想真正融入香港。」至於在深水埗的居住體驗，他表示，4800元月租的單位雖不算寬敞，而且每晚街頭都會傳來南亞人的歌聲及談笑聲，即使偶爾還有爭吵，但他認為這種熱鬧背後才是濃厚的生活氣息。除此之外，鄰里之間亦會時常互相提醒防盜，「大家看到陌生人走進樓道就會招呼大家小心，這種感覺很特別。」

深水埗對鈴木而言十分難忘，特別是周邊的美食令他流連忘返，例如文記車仔麵、九龍餐室等，更重要的是，居住在該區他只能強迫自己用廣東話交流，不但語言能力飛速提升，還結識了一班至今仍保持聯絡的香港朋友。

此外，他還曾住過元朗的村屋，當地人雖然熱鬧嘈雜，卻格外友善，相識不久就能像老朋友一樣相處，滿滿的人情味讓他感受到新界獨特的社區氛圍。

坪洲體驗Chill生活 行一分鐘到沙灘

如今，鈴木定居於坪洲的一間村屋，這是他在香港第5個住所。他表示，單位為一房間隔，實用面積為350方呎，連天台共計400方呎，步行1分鐘就能抵達沙灘，直言「非常之Chill」。他還在社交平台上發佈影片，半調侃式地分享，「這間村屋的設計很有特色，浴室和廚房連在一起，只用簾子隔開，不過沒關係呀，坪洲美食有很多，可以出去吃。」

談起為何在此定居，鈴木坦言，經歷過擁擠狹小的居住環境後，他更看重居住的舒適度和生活體驗。他還說，坪洲遠離市區的喧囂，卻能享受海邊的清靜，日常出行靠坐船，這種獨特的通勤方式反而讓他覺得新鮮，「不用擠在高樓叢林中，每天能聽到海浪聲，收工後可以去沙灘散步，這種生活在香港很難得。」更重要的是，憑藉多年積累的廣東話能力，他能獨自與地產代理溝通、簽約，親身打理租樓事宜，不用依賴他人。

香港交通便利 發展空間更多成留港主因

事實上，近年不乏港人喜愛去往日本旅行，甚至買樓旅居或投資，至於為何執意留在香港，鈴木指，以前居住在名古屋的偏遠地區，距離屋企最近的鐵路站都要開車才能到達，步行則要40分鐘，日常出行極度依賴車輛，「連去機場都要麻煩家人送」，而香港的交通便利程度則完全相反，令他讚不絕口，「地鐵、電車、小巴及輪渡等多種交通工具應有盡有，1小時內幾乎能去到市區任何地方。」

鈴木坦言，自己非常喜歡香港，也已經習慣了本地生活，語言也不成問題，此外香港的發展空間多於在日本，「只要你有個人特色或者長處，就會有人欣賞你。」即使挑戰做一些特別的事，大家亦會鼓勵對方堅持。反觀日本較為保守，會擔心失敗而不太鼓勵做新嘗試，「所以即便在深水埗住得最辛苦時，我也從沒想過回日本。」

香港魅力難被深圳替代

面對近年港人北上深圳的潮流，鈴木並不意外，但仍有自己的堅持。事實上，他亦曾在深圳大學留學半年，但當時他住在學校宿舍，認為「深圳沒甚麼吸引我的東西，所以基本上每個周末都會留在香港。」

鈴木表示，自己深明深圳的優勢，例如物價比香港低，按摩、美食、植牙等收費更划算，也理解港人北上的選擇，不過對他而言，香港的魅力似乎更難替代。目前距離鈴木可申請成為香港永久居民尚有1年，直言第一個目標係攞永久居民，「呢個係My top priority（最優先考慮的事）」