煤氣稱有加價壓力 正跟政府商討決策 受累能源及物價上升

中華煤氣（003）常務董事黃維義表示，今年以來能源價格急升，本港煤氣費有加價壓力，正跟政府商討，相信適時有結果。他又預計，今年上半年香港售氣量按年跌約3%，但酒店、餐飲業售氣量錄得小量升幅，預計全年跌幅可望收窄。

因應燃料調整費 實際煤氣費已增10%

黃維義指出，佔煤氣原料約30%的石腦油價格，今年至今升幅達一倍，因應燃料調整費變動，市民實際煤氣費已增加約10%。他稱，因能源及物價上升，煤氣公司有加價壓力，而最終加幅及加價時間視乎政府決策。

左起為煤氣首席財務總裁楊磊明、常務董事黃維義黃維義及首席投資總裁陳英龍。何君健攝

至於佔70%成分的天然氣價格則平穩，黃維義解釋，其天然氣來源早於2006年，與澳洲上游供應商簽定25年長約，採取「照付不議」模式，即維持當時價格，由於多年來天然氣價格累積一定升幅，變相至今已為港人合共節省燃氣成本達200億元。他續指，已跟供應商討論未來採購合約事宜，預計最快2028年才有成果，目前判斷對煤氣費的影響仍言之尚早。

料港售氣量上半年跌3%

煤氣用量方面，黃維義預計，上半年售氣量將按年下跌3%，主要由於本港氣溫較高，拖累住宅售氣量，相反目前酒店、餐飲已錄小量升幅，相信全年跌幅可收窄至3%以內。他續稱，北上消費對本港工商售氣量仍有影響。

黃維義續指，目前煤氣客戶約200萬戶，每年維持新增約2萬戶穩定水平，但隨著北部都會區發展，預計未來可提供約50萬用戶。

抽濕機及乾衣機料成新增長點

對於香港業務新增長點，黃維義指出，煤氣抽濕機及乾衣機有很大空間提升售氣量，另外該集團正推動氫能發電，正探討擴大在工地應用。

煤氣公司近年積極投資拓展新增長業務，首席投資總裁陳英龍表示，管理層已有明確方向，未來在不增加資本壓力下投資，而市場很多投資者對其項目感興趣，煤氣將沿用「刀仔鋸大樹」的輕資產模式，集中以融資方式推動發展，「我哋出豉油，希望搵隻雞」，相信未來空間會越來越大。他補充，至今再生業務過去5年已融資約3億美元，可再生燃料業務融資近10億美元。

首席財務總裁楊磊明表示，煤氣每年資本開支約20億元，已較2023年的100億元規模大幅下降，未來會繼續量入為出，與夥伴進行新投資。在利潤貢獻方面，楊指出，新增長業務佔比仍約10%，預計未來約5年的比重可逐步提升至20至25%。