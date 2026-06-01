黃仁勳稱「有用AI」時代降臨 Token成利潤單位 取代人類工作屬「胡說八道」｜GTC大會

AI晶片龍頭英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳周一（1日）在台北GTC 2026大會發表主題演講，他表示「有用的AI」時代已經降臨，現時Token已成為利潤單位，而AI更成為了推動GDP的「生成器」，強調市場對軟件工程師的需求正在不斷增加。

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黃仁勳引述數據稱，全球約有3,000萬至4,000萬專業軟件開發者，AI程式調用次數從2023年的3億次增至2024年的4億次、2025年的5億次，而2026年前幾個月已飆升至14億次，較去年全年增長近兩倍。

對於坊間屢指AI將會取代人類工作，黃仁勳直斥相關說法「完全是胡說八道」，並指現實中反而有更多軟件工程師獲企業僱用。他又透露，英偉達研發的Vera Rubin超級AI晶片是公司至今最具野心的產品，背後動員了多達4萬名工程師參與研發。

曾對AI為由裁員「非常反感」

事實上，黃仁勳早前接受新加坡媒體《CNA》訪問時，已強烈批評部分將裁員歸咎於AI的企業高層，認為這種說法過於敷衍，「很多CEO將AI與失業聯繫起來的說法，這簡直太懶惰了，A才剛興起，怎麼可能現在就開始裁員了？」他續指，AI在短短6個月前才變得具備效率及實用性，不可能兩年前就有人因為AI而被辭退。

他更狠批一些公司高層把裁員歸因於AI，「這只是他們裝腔作勢、顯得自己很聰明的一種方式」，他對此「非常反感」，認為是以科技恐嚇員工和公眾，做法相當不負責任，並稱「如果你不接受時代的技術，你就會被時代拋在後頭。」

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