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Nvidia新晶片攻PC市場撼英特爾 應用Dell和聯想等電腦 運行Windows for Arm系統｜GTC大會

商業創科
更新時間：12:35 2026-06-01 HKT
發佈時間：12:35 2026-06-01 HKT

AI晶片龍頭英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳周一（1日）於台北GTC 2026大會發表主題演講時宣布，新一代Vera Rubin晶片已正式投入量產，並強調Nvidia已由單一GPU設計商，正式進化為提供全面解決方案的「系統公司」。此外，黃仁勳從商業回報角度重申，在AI工廠時代，「運算就是收入」、「運算就是盈利」。

客戶需求已轉變為「打造AI」

在AI發展的理念上，黃仁勳以人體作比喻，指AI模型如同大腦，而驅動工程則是身體，整套系統運作猶如人類在工作坊內運用工具執行任務；其中大型語言模型（LLM）負責思考、處理內容、推理及按計劃行事。他指出，目前客戶的需求已從單純「購買電腦」轉變為「打造AI」，如同Blackwell等產品，已不局限於晶片層面，而是完整的系統。

生產大量Token 可轉化實際利潤

黃仁勳解釋，Nvidia透過數碼孿生（Digital Twin）從頭模擬及設計系統，令每瓦電力能生產出龐大數量的Token，並轉化為實際利潤，加上設備具備高可靠性，所有零件與線纜可同步穩定運作。他還指出，軟件發展快速，架構必須保持高度靈活，目前全球軟件開發者均採用Nvidia的CUDA平台打造工具，這將進一步延長軟件的生命週期。他表示，企業投資AI基建是「買愈多，賺愈多」。

將進軍個人電腦市場

值得留意的是，Nvidia將推出一款新晶片進軍個人電腦（PC）市場，以打破英特爾在該領域的主導地位。黃仁勳提到，Nvidia的新款RTX Spark超級晶片將首次應用於Dell和聯想（992）等個人電腦。該產品是微處理器和圖形晶片的組合，在聯發科技公司協助製造，將運行微軟Windows for Arm操作系統。

他指出，RTX超級晶片將配備一個擁有多達20個計算核心的中央處理器，以及一個擁有6,144個核心的黑微架構圖形處理器。這兩個元件將共享內置內存，使其能夠更好地處理大型AI模型和高端遊戲。它們將使用Nvidia的NVLink接口進行通信，將數據中心技術的一部分帶入個人電腦。該晶片設計將由台積電使用該公司的3N工藝技術制造。

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