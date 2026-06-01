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美商務部據報封堵AI晶片漏洞 禁出口至海外中資公司 Nvidia稱沒任何改變

商業創科
更新時間：12:17 2026-06-01 HKT
發佈時間：12:17 2026-06-01 HKT

據路透社報道，美國商務部周日（31日）突然採取行動，封堵一項潛在的漏洞，禁止全球最先進的AI晶片，如英偉達（Nvidia）高階Blackwell處理器，出口至中國境外的中資企業子公司。

報道指，華盛頓近期流傳一份關於該漏洞的文件，稱「閘門已悄然打開」。隨後，美國商務部旗下工業和安全局（BIS）於周末發布新指引，明確規定即使實體位於中國境外，只要其總部設於中國，仍須遵守先進晶片的許可要求。

業界料一年涉及數十萬高階晶片

熟悉供應鏈的晶片行業人士估計，在特朗普政府留下該漏洞的一年期間，可能有高達數十萬塊高階晶片已被出口。商務部發言人回應指，BIS發布的指引釐清了自2023年起實施的出口許可要求，當局將繼續嚴格執行出口管制，以保障美國關鍵技術。

英偉達發言人表示，新指引對公司業務沒有任何改變，因為商務部早前已透過信函，明確向英偉達施加相關許可要求，故公司無法運送這些晶片。另一AI晶片巨頭超微半導體（AMD）則未立即回應置評請求。

事實上，美國商務部於2025年5月宣布暫不執行拜登政府末期發布的「AI擴散規則」（AI Diffusion rule），從而打開這個缺口。前美國國務院官員、科技與國家安全專家Chris McGuire警告，中國企業一直在購買這些晶片，且很可能已經達到相當大的規模。

台積電或成另一缺口

儘管新指引封堵該漏洞，但McGuire指出仍留下另一個缺口，即當局取消要求台積電等晶圓代工廠進行額外盡職調查（due diligence）的規定，以確保它們生產的高階AI晶片不是提供給中國的空殼公司。台積電發言人對此拒絕置評。

此外，新指引並未要求數據中心停止使用相關晶片，亦未切斷對伺服器等先進計算設備的日常維護服務。

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