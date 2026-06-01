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馬斯克旗下xAI全球招募「中文AI導師」特訓Grok 可遠程工作 時薪逾300元

商業創科
更新時間：12:09 2026-06-01 HKT
發佈時間：12:09 2026-06-01 HKT

馬斯克旗下AI初創公司xAI近期在其官方招聘網站上，發佈招聘信息聘請「中文AI導師」（AI Tutor - Chinese）。該職位主打全球遠程工作模式，主要協助訓練及優化AI模型Grok的語音互動及多語言處理能力。

國際應徵者薪酬待定

據招聘資料顯示，美國地區入職者時薪介乎35至45美元（約274至352港元），視乎經驗及學歷等因素而定；而國際應徵者的薪酬待遇則會於招聘過程中落實。

應徵門檻方面，申請人必須具備母語級別的中文能力，並熟悉不同的口音、方言或地區用語差異；同時需具備B2級別或以上的英語水平，能夠提供自然清晰的錄音。職位對聽覺敏銳度及理解能力要求極高，員工需能在複雜或帶有噪音的音頻中作出獨立且準確的判斷，並具備高水平的轉錄能力。

具備語言學背景優先考慮

若應徵者具備語言學（如語音學、社會語言學）、語音科學等背景，或擁有語音數據庫及AI訓練數據的處理經驗，將獲優先考慮。曾從事配音、廣播或播客（Podcast）等專業語音工作者亦具備優勢。

事實上，早前據彭博報道，xAI正積極招募不同員工訓練旗下AI，例如招募具備豐富經驗的投資銀行及私募信貸機構員工，以訓練Grok在金融策略領域的能力。

相關文章：馬斯克旗下xAI招聘華爾街人才 訓練Grok金融能力

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