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法護膚品牌Biologique Recherche開旗艦店 CEO讚港韌性極強 感受到購物活力

商業創科
更新時間：11:29 2026-06-01 HKT
發佈時間：11:29 2026-06-01 HKT

法國高端護膚品牌寶黎研萃（Biologique Recherche）上周在海港城開設本港首間旗艦店，首席執行官Jean-Guillaume Trottier表示，儘管本港零售業近年遭遇挑戰，但他親身來港後仍感受到購物活力，形容香港「有極強韌性，相信明天會更好」。他更指，在香港開設門店「是致勝一步（Winning move）」，品牌錨定香港消費者，未來將優先選擇高客流核心地段擴張，預計5年內零售業務貢獻八成營收。

「始終相信明天會更好」

Trottier指出，全球各行業近年均遭遇不同程度挑戰，但他親身來港觀察後，仍感受到街頭與商場的購物活力，稱香港有著極強的韌性，並說：「始終相信明天會更好」，並對香港市場保持樂觀態度。他指出，香港是品牌全球第四大市場，屬核心目標市場，過去依託社群運營模式，已在港累積用戶基礎，而內地業務更實現「四年十倍」的爆發式增長，成為拓展香港市場的自然契機。

稱開設門店「是致勝一步」

Trottier形容，在港開設門店「是致勝的一步」，香港作為國際化都市，輻射日韓、東南亞等多個地區，不僅能夠深耕本地消費市場，更可借助香港的流量優勢與國際影響力，提升品牌整個亞太區域的曝光度。

未來分店選址高客流核心地段

談及擴張計劃，Trottier笑言「肯定不是最後一家」，未來選址亦首先瞄準香港本地消費者，選擇高客流核心地段，並採取全直營模式。他回顧品牌業務發展歷程，指早期以酒店SPA合作業務為主，但如今年輕消費者減少前往水療中心，且更注重體驗型消費，因此品牌近兩年重點發力零售板塊，預計未來五年零售業務將貢獻八成營收。

實行全球統一定價 堅拒價格戰

關於定價，Trottier表示，品牌實行全球統一定價體系，堅決不打價格戰，由於所有產品均從法國發貨，香港市場因遠程運輸存在小幅溢價。他強調，品牌為香港消費者提供與巴黎門店完全一致的價值體驗，並指香港門店除推出全套高端護膚解決方案外，亦同步上架入門體驗套裝，以覆蓋不同消費群體。

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