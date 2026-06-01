受惠AI熱潮 韓國5月出口飆53%創逾40年高 半導體出口漲近1.7倍 

據南韓產業通商部公布數據顯示，韓國5月出口額按年增長53.2%，達到877.5億美元的歷史新高，高於市場預期的48.4%中位數增幅。這不但是韓國出口連續第12個月錄得按年增長，更創自1984年1月以來的最大升幅。

南韓產業通商部表示，受美國科技企業投資持續增長及存儲晶片價格上升推動，5月半導體出口按年升169.4%，以371.6億美元創下單月歷史最高紀錄。同時，在AI伺服器需求推動下，電腦出口亦升290.7%。從出口目的地劃分，韓國對美國出口增長59.1%，對中東出口則下降7.7%。

貿易順差創歷史最高紀錄

進口數據方面，5月韓國進口額按年增長20.8%，至608億美元，低於市場預期的21.5%增幅，但仍為2022年8月以來最高水平。期內貿易順差達269.5億美元，高於前一個月的237.5億美元，並創下歷史最高紀錄。

事實上，受晶片出口暴漲推動，作為貿易依賴型經濟體的韓國，上季已錄得近六年來最強勁的經濟增長。韓國央行上周亦將今年的經濟增長預測，由原先的2.0%上調至2.6%。