Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

滴滴近一年在港線上的士訂單增3.3倍 稱支持政府審慎發牌

商業創科
更新時間：20:36 2026-05-29 HKT
發佈時間：20:36 2026-05-29 HKT

政府就網約車規管提交文件，建議現階段以一萬為車輛許可證數目上限。本港網約車平台滴滴回應指，支持政府以審慎方式推動網約車規管制度起步，並披露在過去一年，該平台的香港線上的士訂單總量，按年增長約330%。

滴滴表示，樂見香港網約車規管工作取得新進展，作為業界持份者，支持政府以審慎方式推動網約車規管制度起步，基於調研數據、整體交通運輸需求及公共交通生態等因素，訂立首階段網約車牌照數目以一萬起步。

滴滴冀靈活檢討牌照數目

該平台表示，隨著制度逐步落地，也期望政府可持續參考市場供需變化、候車體驗及服務覆蓋情況，靈活檢討及優化牌照數目安排，確保整體行業服務質素，讓市民和旅客受惠。
 
滴滴指出，進入香港市場超過10年，一直全力支持包括的士在內的本地交通行業，提升數碼化服務能力。
 
滴滴稱，繼續與政府及業界夥伴緊密合作，結合平台技術與營運經驗，提升市民和旅客的出行體驗，包括充分發揮日後的士以及網約車運力，致力為乘客提供優質及收費水平合理的服務，推動香港智慧交通發展。

滴滴於2015年以「快的Taxi」品牌進入香港市場，2018年更名為「滴滴出行」，於2026年成為香港特區政府引進辦重點企業之一。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
02:28
73歲盧偉國拖32歲未婚妻余仲欣現身 被指「爺孫戀」 盧偉國：無時間理閒言閒語 搶答會否生B
政情
6小時前
邵音音大埔豪宅內貌曝光 巨型飾物櫃放滿珍藏品 九龍塘3000呎大屋更具氣派
邵音音大埔豪宅內貌曝光 巨型飾物櫃放滿珍藏品 九龍塘3000呎大屋更具氣派
影視圈
10小時前
荃灣星級酒店中菜廳優惠 早市點心$13.8起 自選孖寶$36.8 棉花雞/叉燒酥/燒賣
荃灣星級酒店中菜廳優惠 早市點心$13.8起 自選孖寶$36.8 棉花雞/叉燒酥/燒賣
飲食
7小時前
00:54
大嶼山獨自行山失蹤51歲男 遺體被尋獲 疑中暑後失救喪命
突發
3小時前
向太爆一頂流男星當眾向她下跪  為認契媽不理巨星身份  向太讚冇城府曾捐巨款脤災
向太爆一頂流男星當眾向她下跪  為認契媽不理巨星身份  向太讚冇城府曾捐巨款脤災
影視圈
22小時前
觀塘藍田邨單位煤氣爐蒸蕃薯時爆炸 女住戶4成燒傷送院
01:10
觀塘藍田邨單位煤氣爐蒸蕃薯時爆炸 女住戶4成燒傷送院
突發
4小時前
青衣女子被賊按密碼入屋盜百萬手袋名牌 疑為前男友指使 警拘27歲前男友
突發
9小時前
西九「撳機黨」 港男提款期間遇騷擾 怪漢突現身揚言：張卡係我 被拆穿後摷褲袋講兩字圖擺平｜Juicy叮
西九「撳機黨」 港男提款期間遇騷擾 怪漢突現身揚言：張卡係我 被拆穿後摷褲袋講兩字圖擺平｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
金鐘城巴14歲少年與同學爭執座位插刀片 涉兩罪被捕
01:06
金鐘城巴14歲少年與同學爭執座位插刀片 涉兩罪被捕
突發
5小時前
TVB年中節目巡禮2026丨小生花旦大執位？張曦雯羅子溢榮登劇后劇帝 8大重頭劇名單曝光
TVB年中節目巡禮2026丨小生花旦大執位？張曦雯羅子溢榮登劇后劇帝 8大重頭劇名單曝光
影視圈
1小時前