滴滴近一年在港線上的士訂單增3.3倍 稱支持政府審慎發牌

政府就網約車規管提交文件，建議現階段以一萬為車輛許可證數目上限。本港網約車平台滴滴回應指，支持政府以審慎方式推動網約車規管制度起步，並披露在過去一年，該平台的香港線上的士訂單總量，按年增長約330%。

滴滴表示，樂見香港網約車規管工作取得新進展，作為業界持份者，支持政府以審慎方式推動網約車規管制度起步，基於調研數據、整體交通運輸需求及公共交通生態等因素，訂立首階段網約車牌照數目以一萬起步。

滴滴冀靈活檢討牌照數目

該平台表示，隨著制度逐步落地，也期望政府可持續參考市場供需變化、候車體驗及服務覆蓋情況，靈活檢討及優化牌照數目安排，確保整體行業服務質素，讓市民和旅客受惠。



滴滴指出，進入香港市場超過10年，一直全力支持包括的士在內的本地交通行業，提升數碼化服務能力。



滴滴稱，繼續與政府及業界夥伴緊密合作，結合平台技術與營運經驗，提升市民和旅客的出行體驗，包括充分發揮日後的士以及網約車運力，致力為乘客提供優質及收費水平合理的服務，推動香港智慧交通發展。

滴滴於2015年以「快的Taxi」品牌進入香港市場，2018年更名為「滴滴出行」，於2026年成為香港特區政府引進辦重點企業之一。