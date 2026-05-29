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日本金融機構獲批用OpenAI防範網絡風險 競爭對手Mythos引入計劃或延遲四星期

商業創科
更新時間：17:31 2026-05-29 HKT
發佈時間：17:31 2026-05-29 HKT

據彭博報道，日本財務大臣片山皐月今日（29日）表示，部份日本金融機構將獲准使用OpenAI的最新AI模型，以加強防範網絡安全風險。同時，日本大型銀行原定引入另一AI模型「Mythos」的計劃或面臨延遲。

片山皐月周五在東京與OpenAI首席戰略官Jason Kwon會面後表示，從加強日本金融業網絡安全防護能力的角度來看，引入OpenAI最新模型是一項重要且令人樂見的進展。惟她未有透露具體涉及哪些金融機構。

新模型Mythos掀黑客濫用憂慮

此次與OpenAI的合作，正值日本大型銀行準備引入競爭對手Anthropic旗下AI新模型「Mythos」。惟該模型在檢測軟件漏洞方面具備前所未有的能力，但同時引發市場對黑客可能濫用該技術的憂慮。

為應對潛在威脅，日本當局本月已成立工作小組，成員包括三菱日聯金融集團、三井住友金融集團及瑞穗金融集團三大銀行，聯同日本金融廳、資訊科技公司及金融業協會共同商討對策。

另一方面，片山皐月透露，日本銀行引入Mythos的進度或會稍為推遲。美國官員早前曾表示，日本銀行將在兩周內獲得Mythos的使用權限，但她坦言，「在實際操作上，有時可能需要四個星期的時間。」
 

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