港部分中資行暫停內地客開投資戶 遏非法跨境炒股 深圳商家吃閉門羹感無奈

隨着內地打壓非法跨境炒股阻資金外流，香港金管局與證監會亦相應推出額外措施打擊內地投資者在港違規開戶情況。在此風向下，近日除本港部分中資券商已暫停受理內地客開戶外，部分中資銀行亦收緊了內地訪客開立投資理財戶口的申請，它們不是拒絕申請，就是提高申請門檻。

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中資行職員：內地客來港開戶情況大減

部分中資行的分行職員指，現時內地客戶開立投資理財戶口的要求比較嚴格。昨日本報記者以客戶身份走訪了中銀香港（2388）三間分行進行實測，結果三間分行的職員均表示，暫時不接受內地訪客開立涉及投資功能的綜合理財戶口申請。其中一間分行的職員開口即說，該行自本周明顯收緊了對內地客戶有關開戶要求，他們若想開立具投資功能的理財戶口，必須符合一些條件，包括在香港生活或工作、資金來源合規合法，並能提供證明，而用於投資的資金也是來自中國內地以外的合法資金，他們事前需就此簽署一份確認文件。如他們只想開立儲蓄戶口，可在線上申請，惟最終也視乎審批結果。該名職員坦言，在新規下，近日內地客來港開戶情況大減。

本港部分中資銀行收緊內地訪客開立投資理財戶口的申請。

在另一間中銀分行現場則發現，一名來自深圳的陸先生，特意前來辦理開戶，因其入境小白條上註明為「訪客」類別，即場吃閉門羹。中銀職員明確表示，訪客即使備齊列明文件，亦暫時無法受理。據了解，陸先生在內地從事外貿生意，希望開立戶口作資金流轉之用。他無奈表示，朋友兩天前才成功開戶，為何到自己便行不通？職員則指，規定為本周二起新設。

銀行 開立投資理財戶口情況及門檻 備註（儲蓄戶口安排等） 中銀香港 明顯收緊／訪客拒批

暫不接受內地「訪客」申請；若要開戶須符合條件：

1. 在香港生活或工作

2. 資金來源合規合法並提供證明

3. 投資資金須來自內地以外，並簽署確認文件 儲蓄戶口可於線上申請，最終視乎審批結果。 工銀亞洲 暫不受理

持內地身份證申請均不獲受理；除非能證明資金來自海外（如海外工作）。 內地居民仍可開立儲蓄戶口做定存、買保險。 招商永隆 提高門檻

必須符合以下其一：

1. 證明在港已有其他銀行/券商/保險公司帳戶

2. 為內地招行「金葵花」客戶（資產逾50萬元人民幣） - 建行亞洲 不保證獲批

可嘗試親身前往分行辦理手續，惟無法保證最終能否獲批。 - 滙豐銀行 如常受理

只要客戶身處香港，帶備內地身份證和通行證，即可透過手機應用程式申請。 - 渣打銀行 如常受理 -

工銀亞洲：內地居民仍可開立儲蓄戶口

到工銀亞洲分行實測時，其職員表明凡內地居民持國內身份證申請開立投資帳戶均不獲受理，除非能證明資金來源是來自海外如海外工作。不過，內地居民仍可開立儲蓄戶口做定存、買保險。

此外，招商永隆的分行職員指，該行昨起提高了內地客戶開立綜合理財戶口的門檻，申請人必須在港已有其他銀行、券商或保險公司的帳戶，並提供相關證明，又或是內地招商銀行的金葵花客戶（資產達50萬元人民幣以上），亦可辦理開戶，而毋須額外提供香港本地帳戶證明。建行亞洲職員則說，內地客戶仍可嘗試親身前往其分行辦理開戶手續，惟無法保證申請最終能否獲批。

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滙豐渣打如常受理

非中資行中，滙豐、渣打仍如常接受內地居民開立投資理財戶口。一名滙豐分行職員稱，只要內地客戶身處香港，帶備內地身份證和通行證，便能透過滙豐手機App申請開戶。

內地客戶乃本港銀行業界的重要客源，惟多間銀行均未有正面回應目前對內地居民來港開立投資戶口的實際做法。對於有銀行暫停受理內地人開投資戶口，監管機構亦無回應。

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