內地首將「AI訓練推理晶片」納國測 9款齊入圍 天數及壁仞股價曾升一成

據內媒報道，中國信息安全測評中心與國家保密科技測評中心昨日（26日）聯合發布《安全可靠測評結果公告（2026年第2號）》，首次單獨設立「人工智能訓練推理芯片」品類，當中共有9款產品通過安全可靠測評，全部被評定為I級，標誌着國產AI算力基礎設施正式納入國家信創安全認證體系。受消息影響，天數智芯（9903）及壁仞科技（6082）今日股價曾升12%及逾9%。

至於此次正式通過測評的9款晶片，包括海思半導體昇騰310、昇騰910、平頭哥真武M530、真武M890、壁仞科技壁礪166、海光信息DCU-3G、天數智芯KCC-V100X、沐曦股份MXC600，以及摩爾線程PH100晶片。

分析指釋出明確政策信號

有分析指出，此次國測首次將AI訓練推理晶片單列品類，釋放出明確的政策信號：隨著大模型和AI應用在政務、國防、金融等關鍵領域的滲透加速，AI算力基礎設施的安全可控已被提升到與數據庫、操作系統同等重要的戰略層級。9款產品全部獲評I級，既體現了國產AI晶片在供應鏈安全、自主可控層面的集體進步，也意味未來政企AI算力採購將大概率以「國測入圍」作為前置門檻。

對於入圍廠商而言，這張「安全牌」不僅是市場準入憑證，更是在當前國際技術博弈背景下，替代英偉達（Nvidia）等海外產品的合規性背書。