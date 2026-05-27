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外媒指中國暫停空巴交付飛機 施壓歐洲認證C919機型

商業創科
更新時間：11:04 2026-05-27 HKT
發佈時間：11:04 2026-05-27 HKT

據彭博引述消息報道，中國近月一直拖延批准空中巴士（Airbus）飛機進入中國並投入使用的審批，以示對歐洲監管機構認證中國製造飛機速度失去耐心。

空巴曾稱交付受「行政」問題影響

空中巴士表示，今年第一季交付的商用飛機數量為2009年以來最少，部分原因是「行政」問題，導致向中國交付近20架飛機的計劃被迫中止。

空中巴士行政總裁Guillaume Faury上月曾預測，飛機交付將在6月底恢復正常，但他拒絕透露更多細節。根據Cirium彙編數據則顯示，空中巴士位於法國的飛機製造商今年首5個月僅向中國航空公司交付了16架飛機，而去年同期則為47架。

另一方面，中國商飛正尋求首次在亞洲以外地區取得其C919機型的認證。該機型在發動機和航空系統方面大量採用西方技術，其競爭對手包括空中巴士A320和波音737。報道提到，全新機型的認證通常需要數年時間，但中國商飛目標是在更短時間內完成認證流程，而最終決定將由歐盟航空安全局（EASA）作出。
 

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