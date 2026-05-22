中證監查跨境券商 港漂憂追稅風暴 李兆波：稅局有電子記錄，追稅「走唔甩」

中證監近日依法對老虎、富途、長橋等跨境券商的境內外相關主體立案調查，指控其在境內非法經營證券業務。消息如同一石激起千層浪，大批持香港非永久身份證、但本質仍屬內地稅務居民的港漂，紛紛憂慮過去幾年的境外投資收益將面臨「秋後算賬」。

「以港澳通行證開戶」券商變相開綠燈

有匿名港漂向本報透露，他曾利用系統漏洞開戶——在證件類型一欄勾選「香港身份證」，實際卻只填寫港澳通行證號碼，毋須上載證件原件便獲批。他認為，券商審核寬鬆，等於變相打開了門戶。不過，這種操作只屬個別案例，並非普遍現象。

真正讓市場繃緊神經的，是中證監今次行動背後透露的信號——稅務部門可能已掌握跨境券商的客戶數據。

李兆波：稅局有電子記錄，追稅一定發生

經濟學者李兆波接受本報訪問時直言：「追稅一定會發生。」他指出，中證監手上已有電子記錄可供追蹤，技術上並無難度，「相信他們也掌握了富途等券商的客戶數據」。李兆波坦言，雖然已開戶的港漂群體規模龐大，但正因如此，稅務當局更有可能選擇性抽查或分批處理，「任何古怪事情都可以追查到」。

伍禮賢：監管重點在合規，非全面追稅

不過，市場亦非一面倒悲觀。光大證券國際證券策略師伍禮賢認為，現階段監管焦點仍落在金融安全與跨境開戶合規性，並非直接針對個人海外資金流動。他強調，今次事件主要圍繞富途等在內地的執業行為，與過往的跨境追稅個案並無直接關聯，「由這次事件直接引發大規模追稅的機會不大」。

追稅已有前例 武漢稅局確認「有通知」

事實上，境外投資追稅並非空穴來風。去年5月已傳出內地多地稅務局同步審查境外收入；去年年中以來，不少在香港券商開戶的內地網民相繼在社交平台上貼出補稅通知，金額由十數萬至上百萬元人民幣不等。武漢稅務局亦確認「有接到通知」。

港漂進退兩難：賬戶未凍，心已懸

目前相關賬戶尚未被凍結，但不少港漂坦言心情如坐針氈。「錢賺了，稅沒交，現在不知道等通知還是主動申報。」一位不願具名的港漂表示。市場人士相信，後續稅務核查風險不容忽視，建議有疑慮的投資者及早諮詢專業稅務顧問。