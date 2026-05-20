「AI六小虎」月之暗面據報重整紅籌架構 鋪路來港上市

據外電引述消息報道，中國「AI六小虎」之一的月之暗面（Moonshot AI）為符合內地官方監管要求，將重整公司的紅籌架構，為來港上市鋪路。所謂紅籌架構，是指在境外註冊上市，但資產和業務在內地的運營模式。

報道還指出，由於該公司計劃建立合資企業結構，允許外國投資者參與，因此架構調整目前不會影響公司接受美元基金投資。早前有消息指，月之暗面已與中金、高盛就在港上市合作事宜展開磋商。

大金重工已通過上市聆訊

此外，海上風電核心裝備供應商大金重工股份於本周二已通過港交所上市聆訊。

靈心巧手最快年內在港IPO

另一方面，外電報道內地機械手初創公司靈心巧手（Linkerbot）計劃來港上市，並已經聘請招銀國際、中信証券和滙豐安排IPO事宜，最快今年內完成，預期集資數億美元。據靈心巧手官網顯示，合作客戶包括三星、騰訊（700）、比亞迪（1211）等。

復星國際擬分拆Club Med港上市

復星國際（656）旗下渡假村營運商Club Med據報亦有意來港上市，復星國際已經委任法巴、滙豐及摩根大通負責Club Med在香港的IPO安排，預計集資至少5億美元，相當於39億港元。