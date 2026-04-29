Olaf成機械人商業化先例 迪士尼6月再有Pixar主題 預告擴建「獨特、創新」

Olaf的登場不僅為20周年慶典掀起最後高潮，也標誌着香港迪士尼在角色互動體驗上的技術升級，更有業界人士形容迪士尼為率先成功將機械人商業化的企業。港迪營運副總裁Alex Clifton透露，20周年慶典於6月7日結束後，園區將「幾乎直接」進入夏季Pixar主題慶祝活動，配合《反斗奇兵5》上映，推出日間及夜間節目，並有一系列獨家商品及餐飲體驗。

後續擴建計劃方面，Alex稱Pixar主題擴建將是「非常獨特、技術創新」，目前正與幻想工程團隊緊密合作，將新技術及新敘事方式帶入園區；其後還將有Marvel主題大型擴建項目，同樣主打「高科技、高衝擊力、高速度」，意味港迪在未來數年的資本開支將持續投入，Olaf機械人的研發經驗或可為後續項目提供重要技術參考。

Alex稱Pixar主題擴建將是「非常獨特、技術創新」，目前正與幻想工程團隊緊密合作，將新技術及新敘事方式帶入園區。

Olaf邊際效益難以估量

單個Olaf機械人研發成本逾百萬美元，但其帶動的邊際效益難以估量。除門票收入外，主題商品（包括夏日Olaf系列、音樂盒等）、主題餐飲（Olaf軟雪糕、加冕聖代）、酒店主題套房及房間驚喜禮等，均構成完整消費鏈條。Alex Clifton強調，「Olaf的到來讓魔雪奇緣世界成為真正充滿生命力的園區，為遊客體驗增添新的活力、驚喜和互動層次。」

Olaf的到來讓魔雪奇緣世界成為真正充滿生命力的園區，為遊客體驗增添新的活力、驚喜和互動層次。

值得留意的是，巴黎迪士尼樂園亦設有魔雪奇緣世界，而Olaf自走機械人亦率先在當地亮相，Alex Clifton在訪談中坦言，「我知道Olaf在巴黎很開心，我相信他在香港、在中國與賓客見面也會度過美好時光」，並強調每個魔雪奇緣世界「都是獨特的」。Dawson則稱，團隊感到「非常幸運能在香港率先探索這項技術」。

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