轉轉擬3年20億研AI質檢 提升效率近900倍 「逾萬單LV袋鑒定僅錯1單」

轉轉集團成立於2015年，早年以3C數碼起家，其後推出「官方驗」服務，透過收購「找靚機」及「紅布林」擴展至手機回收及奢侈品二手交易領域。據創辦人兼行政總裁黃煒透露，他原為互聯網產品經理，因看好二手交易對買家、賣家及環境「三方友好」的特質而創業。目前平台覆蓋手機、3C數碼、攝影器材、奢侈品、圖書、樂器等百類千品，線下門店逾1,100家，覆蓋內地47個核心城市。

已上線「AI拍圖驗真」系統

技術是轉轉的核心護城河。集團去年成立AI事業部，三年內擬投入20億元人民幣研發AI質檢、智能匹配等工具。今年1月上線的「AI拍圖驗真」系統，基於海量真實商品圖片數據庫訓練，可將傳統需時15分鐘的人工奢侈品鑒定壓縮至最快1秒出結果，效率提升近900倍。在LV包袋鑒定上，上線至今累計逾萬單僅錯一單，錯誤率不足萬分之一。集團累計申請專利逾200件，其中質檢相關技術接近百件。

2022年已扭虧 投資者包括騰訊、小米

轉轉經歷多年虧損後，於2022年首次實現盈利並持續至今。集團累計融資市值超過30億美元（約234億港元），投資者包括騰訊、小米及58集團等，整體估值約200億元人民幣。目前月活躍用戶約5,000萬，18至34歲年輕用戶佔比逾60%。

減碳成果獲深圳市政府認證

在ESG方面，轉轉平台累計減少溫室氣體排放逾634萬噸，並於今年2月成功獲深圳市政府認可其二手交易碳減排的經濟價值。黃煒表示，全球31%碳排放來自生產製造，「任何一件商品能夠被再利用起來，對整個社會都會更好一點。」

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