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SpaceX上市前達協議 宣佈有權600億美元購AI編程初創Cursor

商業創科
更新時間：10:01 2026-04-22 HKT
發佈時間：10:01 2026-04-22 HKT

馬斯克旗下SpaceX表示，已達成一項協議，以使其有權在今年稍後時間以600億美元收購人工智能（AI）編程初創公司Cursor，或支付100億美元收購兩家公司的合作成果。

馬斯克曾稱xAI落後於同行

據彭博報道，馬斯克在社交平台X上發文宣布了上述交易，並表示兩家公司正緊密合作，打造世界上最好的編程和知識工作AI。馬斯克過往則曾表示，xAI在編程工具方面落後於同行，誓言要從頭開始重建公司；除了今年3月下令裁員外，也一直在尋找工程人才，並曾從Cursor挖角。

報道又引述消息指出，SpaceX之所以沒有立即收購Cursor，是因為即將進行IPO；若有重大交易將需要更新文件和財務細節，並可能導致推遲其IPO。

Cursor成史上增長最快初創之一

另一方面，上周有報道指Cursor曾與投資者洽談，計劃透過一輪融資籌集約20億美元，令公司估值超過500億美元（不包括本輪融資）。不過，一位知情人士透露，該公司已停止此輪融資，因為這筆資金原本用於滿足Cursor的計算需求，而這些需求目前已由xAI承擔。

Cursor的AI助理於2023年推出，旨在幫助程式設計師更有效率地編寫和調試程式碼。隨着軟件開發人員對於能夠根據聊天機器人提示進行構建的工具需求激增，Cursor已成為有史以來增長最快的初創公司之一，並在科技行業的「直覺式編碼」時代扮演核心角色。

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