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港交所推兩科技主題指數 追蹤韓國半導體及納指公司 業界將推ETF

商業創科
更新時間：18:19 2026-04-13 HKT
發佈時間：18:19 2026-04-13 HKT

港交所（388）公布推出香港交易所韓國交易所半導體指數，和香港交易所科技及美國科技100指數。同時已與基金業界簽訂授權協議，將在香港市場推出追踪上述兩項新指數的ETF產品。港交所表示，新指數的推出，標誌著港交所的指數戰略發展邁向新里程，進一步拓展旗下現有自營及聯合冠名的基準指數

一指數追蹤美股七巨頭表現

根據通告，作爲香港交易所與韓國交易所首隻聯合冠名指數，香港交易所韓國交易所半導體指數將追踪符合港股通資格的香港上市半導體公司，以及代表韓國半導體龍頭企業的韓國交易所半導體15指數(KRX Semiconductor Top 15 Index) 的表現。

另一指數香港交易所科技及美國科技100指數則追蹤，香港交易所科技100指數的所有成分股以及在納斯達克上市的100家市值最大科技公司（包括美股七巨頭）的表現。港交所表示，兩項指數均以符合港股通資格的香港上市公司佔約60%、海外上市公司佔約40%的權重設計，旨在推動市場開發更多交易所買賣基金(ETF)納入南向ETF通，為中國內地投資者提供更多元的跨市場機遇。

新指數ETF產品待批准後推出

港交易同時宣布，已與博時基金（國際）、大成國際資産管理、易方達資産管理（香港）、廣發國際資產管理、及華泰盈科資産管理簽訂授權協議。待獲得監管機構批准後，將在香港市場推出追踪上述兩項新指數的ETF產品。

陳翊庭：推動指數掛鈎產品多元化 加強市場參與度

港交所集團行政總裁陳翊庭表示，本次擴展涵蓋自營及聯合冠名的新基準指數，並著重把握科技發展帶來的機遇，旨在促進指數掛鈎產品多元化，加強市場參與度，從而提升一級和二級市場之流動性與活力。陳翊庭續說，推出追踪這兩隻新指數的ETF，反映交易所正與業界展開深度合作，以及致力開發切合市場需要、滿足地區及國際投資者需求的指數。
 

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