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內地加強網路直播打賞規範 8歲以下不准打賞 未成年需監護人同意

商業創科
更新時間：15:25 2026-04-13 HKT
發佈時間：15:25 2026-04-13 HKT

中國網信辦今日（13日）發布「加強網路直播打賞規範管理通知」，以規範網絡直播營利行為，推動網站平台合規健康營運，維護網民合法權益。消息傳出後，快手（1024）股價向下，暫跌逾1.4%至44.5元；阿里巴巴（9988）亦跌2%至123元；騰訊（700）則跌近3%至490元。

明示打賞規則 規範打賞開通

相關工作要求包括：明示打賞規則，不得採取多次跳轉、冗長條款等方式；規範打賞營利權限開通，帳號如有違規記錄，應在處置期滿3個月後，再予以開通，帳號禁言的應同步暫停其打賞營利權限，時長為禁言期限的2至3倍；提供打賞限額功能，讓用戶設定個人單次、單日打賞最高金額。

平台應提供打賞提醒功能

同時，應提供打賞提醒功能，平台應合理設定用戶打賞提醒觸發條件、提醒方式及提醒頻次，將相關功能預設為開啟狀態，並允許使用者自行修改相關設定；規範打賞金額排名，未經用戶同意，網站平台不得公開展示用戶充值打賞、購買禮物等消費統計資料；規範打賞互動，不得含有違法和不良訊息，不得透過打賞返現、自我打賞等方式誘導用戶打賞。

此外，完善未成年人保護機制，不得向8歲以下未成年人提供打賞服務，向8歲至16歲未成年人提供打賞服務，應徵得其監護人同意，向16歲以上的未成年人提供打賞服務，亦應徵得其監護人同意或核驗其收入證明資料。

至於其他工作要求，還包括建立打賞營利行為負面清單、加強異常打賞識別處置、完善投訴舉報受理機制，以及加大處置和曝光力度。

網信辦又指，各地部門要切實履行屬地管理責任，督促屬地網站平台履行主體責任，明確相關責任人，對照通知要求開展自查自糾，加強網絡直播打賞管理，優化完善直播打賞功能，堅決遏制網絡直播打賞亂象，促進行業健康發展。
 

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