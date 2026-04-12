大疆便攜相機兩年熱賣逾千萬部 市場規模逾百億 創辦人汪滔：不用10年超越Sony

中國科技公司大疆（DJI）穩佔全球無人機市場逾九成市佔，該公司去年收入據報突破800億元人民幣，利潤高達200多億元。大疆近年積極進軍攝影器材，其創辦人汪滔近日接受內媒訪問時表示，相信公司不用十年時間可超越Sony。

便攜相機市佔超越Sony佳能

大疆在2006年成立，最初在深圳蓮花村一間民居中開業。經過20年時間，如今穩佔全球無人機市場逾九成市場份額，在無人機業務企穩後，大疆的影像產品近年亦大受市場歡迎。現年43歲的汪滔，接受內媒《晚點》專訪時透露，Pocket 3不到兩年已賣出逾千萬部，遠超當初預期的10億元市場規模，「沒想到會變成幾百億」，目前在便攜相機產品的市佔率，已超過Sony、佳能、理光等傳統大廠的總和。

Pocket 3在兩年內賣出逾千萬部，超越汪滔預期。

除了便攜相機產品，事實上大疆早已殺入影視界，早前Netflix大熱劇集《混沌少年時》（Adolescence）所採用的攝影機，正是大疆創新的Ronin 4D攝影機，該攝影機具備四大黑科技優勢，包括四軸穩定系統、LiDAR雷射跟焦、自動跟隨跟焦和O3 Pro影像傳輸技術，解決長時間連續拍攝中的畫面穩定和對焦難題；另外，Netflix全程直播Alex Honnold攀登台北101亦採用大疆的「悟系列空拍機」。

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被問及大疆會否把自己變成全影像公司，甚至在十年內超越Sony時，汪滔表示：「我們是能做到的，而且不用十年。」

事實上，大疆在收入及盈利上早已大幅超越Sony，據Sony 2024年全年業績顯示，其銷售收入僅為129,571億日圓（約55億人民幣），淨利潤僅為11,416億日圓（約4.9億人民幣），當中其影像及感感解決方案業務（I&SS）銷售收入為17,990億日圓（約7.79億人民幣）。

曾考慮造車 惟能力無法駕馭

另外，近年內地科技巨頭紛紛跨界造車，小米（1810）雷軍更選擇「All in」。一直被外界視為極具造車潛力的大疆，卻始終未有親身落場。對此，汪滔坦言2016年曾認真考慮過造車，但最終評估自身能力無法駕馭而作罷。「連雷軍造車都是 All in，手機部門直接交給高層管理，我當時根本沒有人可以甩手交託。如果2016年我們去造車，會死得很難看。」

他強調，目前大疆的能力邊界就是管理邊界，因此近三年並沒有新項目，因為要將已有的業務做好再適當做減法。他亦稱，自己想做高做深，並表示大而不強會很慘。他指出，大疆去年增長40%，今年銷售量亦很大機會過1000億。但大疆遲早會增長停滯，因此寧可選擇穩健，將增長留給以後。他亦預計，目前業務仍能令大疆增長50%。

花8年重構架構 學做合格CEO

汪滔受訪時又談到創業20年的反思，對於昔日名句「世界蠢得不可思議」，汪滔直言當年說法帶有誇張成分，亦令他被貼上狂妄的標籤。他如今認為，更準確的表達應是：「世界可以好很多，我也還能好很多。」汪滔坦言，年輕時單憑對產品的熱情和天賦創業，對人性與管理一竅不通。在公司高速膨脹的2017至2018年間，大疆內部曾經歷「禮崩樂壞」的嚴重管理危機，貪腐橫行、部門「藩鎮割據」。他形容做產品的難度是1分，但做管理是10分。產品能力在20多歲時已自然習得，可謂「出道即巔峰」，但管理與組織建設，卻用了「半條命去補課」。結果，他花了整整八年時間去重構組織架構，學習如何成為一名合格的CEO。

談到20年創業歷程，汪滔稱自己最滿意的，不是打造出一家世界級科技企業，而是學會反思。他認為，自己早年受《喬布斯傳》影響甚深，一度相信只靠產品與創新便能一路走通，但後來發現現實遠比想像複雜。

看透人才流失 注資離職創業者

大疆多年來孕育了大批硬科技人才，不少前員工離職後創立如Insta360、拓竹等獨角獸，令大疆獲封為科技界的「黃埔軍校」。

面對核心人才流失甚至被「挖角」，汪滔曾感到懊惱並試圖採取防禦及對抗態度，但如今已完全看透。他表示，人才是社會的，如果一個人和公司的方向已經錯位，過度用力挽留反而容易生出怨念，不如就讓他離開。他透露大疆今年起開始涉足內部孵化及對外投資，直接向離職員工的創業團隊注資及輸出供應鏈能力，甚至輸送人才。