全球首創「藝術授權」美甲品牌 從小攤位變年收入千萬 創辦人自幼隨母賣T恤 今進駐頂級展館

美國紐約市集一個小小攤位用了不足兩年時間，由一項周末副業蛻變成年收入達150萬美元（約1,170萬港元）的品牌。兩名台灣女子Susana Chen與Jess Wu聯手創立的美妝品牌Never Have I Ever，以「穿戴甲」及「紋身貼」等為載體，將藝術刻進消費者日常，每款指甲彩繪都來自獨立藝術家的原創設計，成為全球第一個「藝術授權」美甲品牌，兩年間已實現12萬件銷量、登陸2,000家商店，更進駐摩納哥美術館、大都會藝術博物館等頂級藝術展館，成為北美「即時美妝」行業新星。

兩名台灣女子Susana Chen與Jess Wu聯手創立的美妝品牌Never Have I Ever，以「穿戴甲」及「紋身貼」等為載體，將藝術刻進消費者日常。

將藝術加入穿戴甲及紋身貼

據外媒《Entrepreneur》報道，品牌創辦人之一的Susana Chen，童年時光在紐約唐人街度過，從小就在母親的紀念品店幫忙售賣印着「I Love New York」的定制T恤與周邊；長大後，她從帕森斯設計學院畢業，先後任職於多間創意機構，其後創辦非謀利組織亞洲創意基金會，並參加工藝品展銷會、購買藝術家商品。

正是這段經歷，讓她獲得靈感，即藝術不僅能印在T恤或帽子上，也能存在於穿戴甲、紋身貼或牙齒裝飾等「意想不到的畫布」上，並可藉此展示消費者個性。當她把這個想法帶給前同事Jess Wu時，兩人的創業想法一拍即合。擁有跨文化品牌營銷背景的Wu，曾幫助眾多消費品與科技品牌實現全球化布局，擅長搭建高效的商業體系，其加入為此創意注入了專業的商業基因。

藝術不僅能印在T恤或帽子上，也能存在於穿戴甲、紋身貼或牙齒裝飾等「意想不到的畫布」上。

夥拍逾百藝術家 可獲5%版稅

2023年11月，她們正式推出Never Have I Ever，專注於藝術授權的穿戴美甲與時尚裝飾，即每一款彩繪都來自獨立藝術家的原創設計，藝術家還能獲得5%版稅收入。Chen表示，團隊一直將藝術作為營運核心，目前該品牌已與100多位藝術家合作，包括Lorien Stern、Tay Beepboop等插畫家，除支付其授權藝術作品版稅外，還在社交平台上重點展示其藝術家社群。

Never Have I Ever，專注於藝術授權的穿戴美甲與時尚裝飾，即每一款彩繪都來自獨立藝術家的原創設計，藝術家還能獲得5%版稅收入。

在她看來，品牌的社交媒體策略並非隻着眼於促使消費者購買穿戴甲，而是致力於突出設計背後的藝術家，因此不僅要展示產品，更應大力宣傳背後的創作者。事實上，過去人們去美甲店希望得到藝術家設計的指甲，但藝術家無法因設計圖案獲得署名，美甲師又難以還原理想效果，最終導致消費者不滿，而她們恰好解決了這一問題。

同時，品牌創立初期恰逢美國受經濟衰退和高額關稅影響，當地髮廊及美容店等生意下滑，但其美甲產品零售價約18美元（約140港元）至45美元（約351港元），為消費者提供了更實惠的美甲選擇。

登上創投節目 獲巨大曝光

在創業初期，她們帶着Never Have I Ever的藝術家產品參加工藝品展銷會時，便發現市場反應熱烈，每個周末可獲得3,000美元（約23,400港元）至5,000美元（約39,000港元）收入。其後進軍大型貿易展，吸引多個零售平台上架，如今產品已登陸Urban Outfitters、Revolve、Anthropologie、PacSun、Zumiez和Nordstrom等零售商，同時依托藝術根源，進駐了大都會藝術博物館、紐約現代藝術博物館和丹佛藝術博物館等多家機構。

該品牌近期更登上美國知名創投節目《Shark Tank》，不僅收穫了巨大的媒體曝光與可信度，更成功與知名投資者Kevin O'Leary達成協議。

該品牌近期更登上美國知名創投節目《Shark Tank》，不僅收穫了巨大的媒體曝光與可信度，更成功與知名投資者Kevin O'Leary達成協議；亦即對方投資15萬美元（約117萬港元），獲得公司10%的股份，以及每件產品0.5美元的忠誠度特許權使用費，上限為45萬美元（約351萬港元）。

銷量達12萬件 進入2000多店

截至去年底，Never Have I Ever團隊約有10名成員，一半在美國、一半在中國。內部數據顯示，品牌成立第二年的銷售額便突破150萬美元（約1,170萬港元），按年增長3.5倍，銷量達12萬件，並進入了2,000多家商店。展望未來，這兩位女創業家計劃將Never Have I Ever打造成即時美妝領域的首選品牌，持續拓展零售業務、與更多新藝術家合作。