蘋果首款摺疊iPhone據報遇技術難關 或將延遲登場量產

蘋果（美：AAPL）備受市場期待的首款摺疊屏iPhone，或將延遲面世。據《日經亞洲》引述多名知情人士透露，該款手機在工程測試階段遭遇的技術難題較預期複雜，可能導致量產與出貨時程推遲，為市場戰略策劃帶來不確定性。

工程挑戰而非供應鏈短缺

報道引述消息指，此次潛在的延誤與零部件供應緊張無關，其根源在於產品本身的工程技術挑戰。據悉，當前的解決方案尚不足以完全克服工程難題。一位知情人士表示，「從本月到5月初是工程驗證測試極為關鍵的時間窗口，但早期試產階段出現的問題多於預期，需要額外時間解決。當前形勢可能令量產時間表面臨風險。」

摺疊屏iPhone在蘋果的產品藍圖中佔有重要戰略地位，為優先保障包括此款手機在內的高端機型，蘋果已將2026年標準版iPhone的生產計劃推遲至2027年初，以更合理地調配記憶體晶片等關鍵資源。

儘管摺疊屏iPhone在初期規劃產量中佔比不足10%，約700萬至800萬部，但其對供應鏈的提振作用備受期待。引入全新設計形態需要對設備、材料和零部件進行全面升級，有望為供應商帶來更高的利潤空間。

分析：或引領行業新一輪增長

市場普遍期望，蘋果的入局能為整體摺疊屏手機市場注入新動力，並推動消費者向高端產品升級。自2019年起，其主要競爭對手Samsung與華為，已推出多代摺疊屏手機。

研究機構IDC預測，受蘋果預期入市的帶動，2026年全球摺疊屏智能手機出貨量將增長約30%。根據其數據，2025年全球摺疊屏手機出貨量預計約為2,060萬部，較2024年增長約10%。若蘋果摺疊屏iPhone最終需要延期，或會對此市場預測構成影響。